XPengov robot toliko je realističan da su ga morali raskopčati, dokazujući da unutra nije čovjek

Kineski tehnološki div XPeng na svojem je AI Dayu predstavio drugu generaciju humanoidnog robota Iron, koji će ući u masovnu proizvodnju do kraja 2026. godine

Kineska tehnološka i automobilska tvrtka XPeng, inače poznatija po automobilima i razvoju letećih taksija, na svojem je događaju AI Day u Guangzhou ovoga tjedna predstavila drugu generaciju humanoidnog robota nazvanog Iron. Riječ je o najnovijem iskoraku tvrtke izvan pametne mobilnosti u naprednu robotiku, s ciljem pokretanja masovne proizvodnje robota već do kraja 2026. godine.

Iron je dizajniran kao vrlo vjeran antropomorfni humanoidni robot, a njegove realistične kretnje izazvale su raspravu na Internetu, do te mjere da je osnivač tvrtke, He Xiaopeng, morao otkopčati patentni zatvarač na leđima, kako bi dokazao da se unutra ne nalazi čovjek.​

Bionička konstrukcija i prilagodba

Iron se ističe svojom bioničkom konstrukcijom koja oponaša ljudsko tijelo. Opremljen je biomimetičkim sustavom kralježnice i mišića, a prekriven je fleksibilnom sintetičkom kožom s ugrađenim senzorima dodira. Sustav ima 62 aktivna zgloba te iznimno spretne ruke, od kojih svaka ima 22 stupnja slobode kretanja, što mu omogućava izvođenje prilično delikatnih pokreta. Njegovo "lice" čini zakrivljeni 3D zaslon koji može prikazivati emocije, a platforma je dizajnirana za prilagodbu, nudeći opcije za različite oblike tijela, primjerice mušku i žensku formu.​​

U srži robota nalaze se tri Turing AI čipa vlastite proizvodnje, koji mu osiguravaju snagu od 2.250 bilijuna operacija u sekundi (TOPS-a). Ta procesorska snaga, u kombinaciji s XPengovim AI modelom računalnog vida, jezika i akcije (Vision-Language-Action), daje robotu dovoljno sposobnosti da trenutačno analizira vizualne i zvučne podražaje te djeluje bez potrebe za prevođenjem informacija u jezik. Sustav umjetne inteligencije treniran je na tisućama sati snimaka ljudskog hoda, što rezultira fluidnim i prirodnim kretanjem. Robot se napaja pomoću baterije s čvrstim elektrolitom.

Kao takav, Iron može hodati, razgovarati, odgovarati na pitanja i obavljati različite zadatke, poput slaganja rublja ili vođenja posjetitelja kroz trgovinu. Prva primjena robota planirana je u maloprodajnim okruženjima, gdje će pozdravljati kupce i predstavljati proizvode. Kasnije se planira njegova implementacija unutar same tvrtke XPeng na pozicijama recepcije i prodajne podrške, s dugoročnim ciljem korištenja u tvornicama i na javnim mjestima.​

Napredna umjetna inteligencija

Razvoj humanoidnog robota dio je šire XPengove strategije koja se oslanja na jedinstvenu tehnološku platformu umjetne inteligencije. Ista se tehnologija primjenjuje i na razvoj AI automobila, robotaksija te hibridnog letećeg automobila A868, koji su također predstavljeni na AI Dayu. Naglašavaju da je upravo napredak u umjetnoj inteligenciji i računalnoj snazi ubrzao razvoj na svim tim područjima. Više s XPengovog AI Daya pogledajte u video sažecima u nastavku.

Predstavljanje Irona:

Otkopčavanje kao dokaz:

Sažetak AI Daya: