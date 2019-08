Gamescom 2019 - Opening Night Live prezentacija uglavnom posvećena Kojimi

Posljednja najavljena prezentacija za ovogodišnji gamescom i prva takva, jer izdavači rasporede svoje najave i gameplay prikaze kroz cijeli tjedan, bila je Opening Night Live. Vodio ju je Geoff Keighley, čovjek kojeg možda znate zbog dodjele nagrada The Game Awards, a kao i obično kada se on bavi time, najviše vremena proveli smo gledajući njega i prijatelja Hidea Kojimu kako pričaju o Death Strandingu. Osim toga, vidjeli smo neke potpuno nove igre i solidnu količinu gameplayja, pa ćemo redom.

Gears of War 5

Iako je Microsoft imao svoju prezentaciju, najavu i prvi prikaz kampanje za Gears 5 ostavili su za Opening Night Live. "Svijet se raspada. Swarm je zaposjeo robotsku armiju Coalitiona koja sada napada gradove u kojima žive ljudi. Opasnost se približava, a Kait Diaz se povlači kako bi otkrila svoju povezanost s neprijateljem i pravu opasnost koju ona predstavlja planetu Sera", kaže službeni opis. Kroz priču možete proći sami ili u kooperativnom modu s još dva igrača, a osim kampanje tim je najavio tri druga moda (Escape, Versus i Horde) uz mogućnost izgradnji vlastitih levela kroz Map Builder. Gears 5 izlazi za Xbox One i PC 10. rujna, te će po prvi puta u serijalu neka igra biti dostupna i na Steamu. Više detalja nalazi se ovdje.

Comanche i DCL The Game

THQ Nordic nastavlja svoj trend oživljavanja starih igara, pa je tako sada došao na red novi nastavak u serijalu Comanche. Zadnja igra koja je izašla bila je Comanche 4 i to 2001. godine, a nova igra zvat će se jednostavno Comanche. Kao i u prijašnjim nastavcima, upravljat ćete borbenim helikopterima, ali ovog puta ćete to raditi u multiplayer okruženju. Razvojni tim Nukklear kaže da se radi o modernom timskom iskustvu, a osim velikih letjelica, tu su i dronovi. Igra će izaći početkom 2020. godine putem Early Accessa na Steamu, a sve što je tim bio spreman objaviti nalazi se na službenim stranicama.

Osim dronova u prijašnjoj igri, ovaj je izdavač najavio i zasebnu igru imena DCL The Game. Ovaj trkaći naslov temeljen je na ligi utrkivanja dronova, Drone Champions League, a svi zainteresirani igrači moći će se početi natjecati od 2. prosinca. Igra već ima stranicu na Valveovom servisu, a službene stranice poručuju da možete preuzeti demo ako želite. Igra je zasad najavljena samo za PC.

Need for Speed Heat

Kao što nam je bilo rečeno krajem prošlog tjedna, EA je sa sobom na gamescom donio gameplay za novu igru u serijalu Need for Speed. Ghost Games igračima nudi da se danju i noću voze kroz Palm City, stječu reputaciju, izbjegavaju policajce, dotjeruju svoja vozila i natječu u raznim modovima. Ovisno o dnevnom svjetlu, moći ćete raditi različite stvari, a prema onome što je prikazano moći ćete sami odabrati doba dana. Uz samu igru možete preuzeti i mobilnu aplikaciju NFS Heat Studio (koja je već sada dostupna za Android i iOS uređaje) koja vam nudi mogućnost otključavanja, prikupljanja i uređivanja automobila koje zatim možete korstiti u igri. Need for Speed Heat je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One i izaći će 8. studenog. Oni koji plaćaju Origin i EA Access pretplate imat će pristup od 5. studenog. Više detalja o svemu nalazi se ovdje.

Kerbal Space Program 2

Jedna od igara čija je najava bila iznenađujuća, a i jedna od rijetkih za koju nismo dobili gameplay bila je Kerbal Space Program 2. Original je izašao 2011. godine i brojni igrač su od tada uživali u toj simulaciji stvaranja i uspješnog lansiranja svemirskih letjelica. Izdavač Private Division objavio je da na nastavku ne radi isti razvojni tim. Umjesto Squada, posao je preuzeo nezavisni tim Star Theory Games, ali su u izjavi rekli da su sigurni da je KSP2 u veoma dobrim rukama i da će fanovi sigurno biti zadovoljni onime što taj novi tim priprema. Nastavak će biti proširen i poboljšan u svim pogledima, a igrači će čak moći graditi kolonije i putovati među različitim sustavima. Planirani izlazak za PC verziju je kraj ožujka 2020. godine, a nedugo nakon toga bi trebale stići PS4 i Xbox One verzije. Na sve tri platforme će se simulacija prodavati po cijeni od 60 američkih dolara. Ako želite pratiti sve novosti, posjetite službene stranice.

Little Nightmares II

Prošlo je malo više od dvije godine otkad je nezavisni tim Tarsier Studios uz pomoć izdavača Bandai Namco izdao svoj horor o suočavanju sa strahovima, Little Nightmares. Uz osnovnu igru, tim je pripremio i tri DLC-a s kojim su prošili priču i dodali nove likove, a očito je da imaju još ideja za istražiti. Za vrijeme prezentacije najavljen je Little Nightmares II, koji izgleda prilično slično originalu, ali će junakinju prve igre ovog puta pratiti novi lik imena Mono. Zajedno će pokušati doći do mjesta zvanog Signal Tower, a na putu ih čekaju svakakvi jezivi prizori. Još jedna promjena je to da protagonisti ovog puta neće biti u potpunosti nemoćni, nego će moći koristiti neka oružja za obranu. Okvirni datum izlaska je samo iduća godina, ali poznate su platforme - igra je u izradi za PC, PS4, Xbox One i Switch. Službenih stranica zasad nema, pa vas nemamo gdje uputiti.

Predator: Hunting Grounds

S razvojnim timom IllFonic su se neki igrači upoznali kroz asimetričnu multiplayer horor igru Friday the 13th, a tim je zaključio da će se držati onoga što znaju tako da je novi projekt, Predator: Hunting Grounds, veoma sličan. Jedan igrač će moći utjeloviti tog opakog lovca i naganjati ljude, dok će drugi igrači biti vojnici koji će ga pokušati zaustaviti. Osim kratkog gameplay prikaza nije objavljeno mnogo novih detalja, ali je poznato da će igra izaći ekskluzivno za PlayStation 4 nekad iduće godine. Kratak opis i nešto slika možete proučiti na ovim stranicama.

The Cycle

Razvojni tim iz Njemačke, Yager, najavio je i izdao svoju novu igru imena The Cycle. Igračima su vjerojatno najpoznatiji po pucačini iz trećeg lica, Spec Ops: The Line, ali ovaj projekt je prilično drugačiji. Radi se o multiplayer pucačini koju tim opisuje kao PvEvP uz sljedeći dodatak: "Pucanje po drugim Prospectorima mogu vam dati neke prednosti, ali najbolji su oni igrači koji za vrijeme partije mogu preuzeti opasne poslove protiv AI beštija". Zasad su dostupna tri moda - solo, duo i četveročlani timovi - a tim kaže da je to samo početak. Ako vam tako nešto zvuči privlačno, igru možete odmah preuzeti putem Epic Games Storea i to besplatno, budući da se radi o free-to-play naslovu. Sve ostale detalje pronaći ćete na službenim stranicama.

Humankind

Kroz pomalo neobičan trailer su Amplitude Studios i SEGA odlučili predstaviti novu 4X strategiju imena Humankind. Razvojni tim koji već ima iskustva s tim žanrom kaže da je ovo njihov magnum opus i da će igrači moći u potpunosti promijeniti povijest čovječanstva i stvoriti jedinstven spoj kulture, povijesti i vrijednosti koje će odgovarati njihovima. Igrači će moći spajati izume iz 60 povijesnih kultura od brončanog do modernog doba i napraviti nešto posebno. Najvažniji resurs u igri je "Fame", a igra će pratiti sve vaše odluke i bilježiti kakav su one utjecaj imale na svijet. Oni koji skupe najviše bodova, pobjeđuju. Osim izgradnje, bitne su i vaše vještine taktiziranja, budući da su i borbe važan dio igre. Razvojni tim je obećao objaviti više detalja uskoro, a Humankind je zasad u izradi za PC i stiže nekad iduće godine. Ako želite pratiti razvoj, posjetite ove stranice.

Everspace 2

Prije dvije godine mogli smo zaigrati spoj akcije, svemirskog letenja i rogue-likea, Everspace. Razvojni tim Rockfish Games imao je solidne ideje, ali izvedba nije bila najsjajnija i igra je bila prilično teška. Za nastavak su zbog toga odlučili promijeniti pristup - i dalje ćete letjeti po svemiru i boriti se protiv umjetne inteligencije, ali ćete ovog puta to raditi kroz kampanju uz priču i RPG elemente. U pronalaženju raznih blaga ovog puta će vam moći pomoći i neki NPC-jevi, a naglasak je i dalje ostao na kaotičnoj borbi brzog tempa. Zanimljivo je da je tim već sada odlučio najaviti igru, budući da su kao datum izlaska spomenuli samo okvirnu 2021. godinu. Ipak, bili su barem spremni reći da je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One i pripremili su stranice na Steamu.

Disintegration

Razvojni tim V1 Interactive, koji je osnovao Marcus Letho (bivši član tima Bungie i jedan od tvoraca svijeta Haloa), je uz Private Division predstavio svoju novu igru. Znanstveno-fantastična pucačina imena Disintegration koristi zanimljiva imena za opisivanje svojeg svijeta. Glavni lik je Romer koji vozi Gravecycle po raznim bojištima i istovremeno upravlja timom saveznika čime se u gameplay ubacuju još i RTS elementi. Osim kampanje za jednog igrača i detaljne priče, Letho je rekao da je multiplayer važan dio igre. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One i trebala bi izaći nekad iduće godine. Nešto više detalja nalazi se na službenim stranicama, pa bacite oko ako vas zanima.

Remothered: Broken Procelain

Remothered: Tormented Fathers bio je survival horor koji su ljubitelji žanra uglavnom dobro prihvatili, a to je bilo dovoljno razvojnom timu da se odluči na izradu nastavka. U partnerstvu s izdavačem Modus Games najavili su Remothered: Broken Porcelain i rekli da će nova igra unijeti promjene koje su igrači htjeli, uključujući nove gameplay elemente, kao i one vezane uz priču kako bi to iskustvo bilo prikladno za nove igrače, kao i one kojima se original dopao. I dalje se radi o survival hororu i psihološkom trileru u kojem ćete istraživati, šuljati se, skrivati i družiti s karizmatičnim likovima. Tim također radi na kompletno animiranim filmovima koji bi trebali upotpuniti doživljaj. Ako je suditi po originalu, igra će najprije stići na PC, a zatim na konzole. Na Steamu trenutno stoji ljeto iduće godine kao okvirni datum izlaska, a službenih stranica zasad još nema.

Erica

Druga igra koja je prikazana za vrijeme prezentacije koju možete zaigrati odmah je interaktivni akcijski triler imena Erica. Radi se o ekskluzivi za PlayStation 4 u kojoj ćete utjeloviti istoimenu junakinju iz naslova, a službena PlayStation stranica ima opis na hrvatskom koji izgleda ovako: "Zakoračite u opasan svijet podzemlja u ovom revolucionarnom interaktivnom trileru za PS4 u kojem sami sudjelujete u igri i kontrolirate akciju. Postanite Erica, djevojka koju muče noćne more o ubojstvu oca. Budući da su traumatični događaji iz njenoga djetinjstva ponovo u centru pozornosti zbog mučnih novih tragova, na vama je da otkrijete šokantnu istinu. Vodite Ericu kroz priču putem dodirne plohe na bežičnom upravljaču DUALSHOCK 4 ili dodirnog zaslona na svojem mobilnom uređaju i ostvarite fizičku interakciju s okolinom. Sve što odaberete utjecat će na razvoj igre, a na kraju zanimljive i složene priče čeka vas više različitih završetaka." Svi vlasnici Sonyjeve konzole željni nečeg drugačijeg mogu nabaviti igru u PSN trgovini po cijeni od 74 kune.

Port Royale 4

Posljednji nastavak u serijalu strateških simulacija Port Royale izašao je 2012. godine i nije baš najbolje prošao. Unatoč tome, Kalypso Media i Gaming Minds zaključili su da zaslužuje još jednu priliku, pa je najavljen Port Royale 4. Tim priprema četiri zasebne kampanje - moći ćete upravljati snagama Španjolske, Engleske, Francuske i Nizozemske i pokušati zavladati područjem Kariba u 17. stoljeću. Igra navodno ima ogroman svijet kojim se možete kretati, 60 gradova za uspostavljanje trgovine, 50 zdanja za izgradnju i 18 povijesno autentičnih brodova s kojima ćete se upuštati u taktičke borbe koje će po prvi puta u serijalu biti na poteze. Port Royale 4 je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a ako ne dođe do odgoda izaći će u trećem kvartalu 2020. godine. Drugih detalja nema, ali možete baciti oko na stranice na Steamu.

Iron Harvest

Razvojni tim King Art se do sada bavio izradom igara u raznim žanrovima, a najnovija je smještena u RTS kategoriju. Radnja se odvija u alternativnoj povijesti koju je tim nazvao 1920+ u kojoj je nakon kraja Prvog svjetskog rata zavladala "dieselpunk" tehnologija. Iako se svijet počeo oporavljati i gradovi obnavljati, pojavljuje se nova prijetnja i ta tehnologija koju su ljudi pronašli i ti mechovi kojima mogu upravljati morat će poslužiti za nove ratove i borbe. Osim kampanje za jednog igrača i tri različite frakcije od kojih svaka ima svoje misije, moći ćete se upustiti i u kooperativne i kompetitivne multiplayer modove. Izdavač Deep Silver kaže da će igra biti spremna 1. rujna iduće godine, a službene stranice kažu da će osim na Steamu igra biti dostupna i na GOG-u.

Death Stranding

Igra i čovjek koji su dobili najviše vremena za vrijeme prezentacije jesu Death Stranding i Hideo Kojima. Voditelj prezentacije svaki put spominje svojeg prijatelja Kojimu i voli se s njime jako družiti, pa su ovog puta to propisno uspjeli i napraviti. I nakon novih prikaza i nešto gameplayja, i dalje vam ne znamo reći što je Death Stranding, ali sada barem znamo da će glavni lik kojeg utjelovljuje Norman Reedus moći urinirati kad se probudi i da će nakon toga iz zemlje niknuti gljiva. Uz to, jedna gospođa u igri može dojiti nevidljivu bebu i Geoff Keighley je također jedan NPC u igri. Preporučujemo da sami pogledate tih 27 minuta kompletne konfuzije i podsjećamo da igra izlazi 8. studenog za PlayStation 4. Do sada je bilo govora da je igra ekskluziva za Sonyjevu konzolu, no u zadnje vrijeme su počele kružiti glasine da će stići i na druge platforme. Za vrijeme prezentacije nije bilo govora o tome, tako da zasad to ostaje jedina informacija koju imamo. Sve druge nalaze se ovdje.

Igre za koje smo već znali i nismo saznali ništa pretjerano novo

Preostale igre koje su spomenute dobile su nove trailere, ali smo neke od njih već vidjeli ili su nam samo poslužili za objavljivanje datuma izlaska. Prvi je Monster Hunter World: Iceborne, koji nam je Capcom već pokazao, ali ako vam treba podsjetnik, bacite oko u nastavku. Ekspanzija za najuspješniju igru tog izdavača izlazi 6. rujna za PS4 i Xbox One, dok PC igrači moraju čekati siječanj iduće godine.

Već neko vrijeme znamo da CD Projekt Red radi na portu svojeg hita i posljednje igre u RPG trilogiji The Witcher za Nintendovu konzolu, a danas smo dobili datum izlaska. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition stiže na Switch 15. listopada.

Gearbox i 2K Games su se ozbiljno bacili na promociju i marketing Borderlandsa 3, pa nam tako od najave stalno imaju nove stvari za pokazati. Ovaj looter shooter izlazi 13. rujna za PC ekskluzivno putem Epic Games Storea, PlayStation 4 i Xbox One, a danas su pokazali još jedan djelić igre.

Za razvoj epizoda za avanturu Life is Strange 2 je Dontnod Entertainment odlučio uzeti više vremena kako bi bili sigurni da igračima ponuda što bolju, kvalitetniju i zanimljiviju priču, a predzadnja je na prezentaciji dobila novi trailer i datum izlaska - stiže ovog četvrtka, 22. kolovoza. Igra je dostupna za PC, PS4 i Xbox One, a detalje potražite ovdje.

EA je za ovogodišnje izdanje nogometne igre FIFA najviše pažnje odlučio posvetiti modu Volta, koji je ustvari nastavak na FIFA Street. O njemu su dosta pričali na sajmu E3 za vrijeme svoje EA Play konferencije, da bi sinoć prikazali nešto više. FIFA 20 izlazi 24. rujna za PC, PS4, Xbox One i Switch, a sve što je EA Sports tim do sada objavio nalazi se na ovim stranicama.

Destiny 2: Shadowkeep je nova ekspanzija koja stiže za tu pucačinu iz trećeg lica, a o njoj je već bilo govora za vrijeme Microsoftove prezentacije. Za vrijeme Opening Night Live prezentacije se još malo o njoj popričalo, a podsjetit ćemo da izlazi 1. listopada za PC, PS4 i Xbox One.

Veoma kratak trailer u iz kojeg nismo mogli previše zaključiti dobio je Darksiders Genesis, aRPG spin-off u tom hack and slash serijalu. Budući da THQ Nordic ima svakakve planove za ovogodišnji gamescom, sigurno ćemo dobiti konkretniji prikaz do subote, a do tada možete baciti oko na ovo što su sinoć bili spremni podijeliti.

Posljednja igra koju ćemo spomenuti je horor avantura Gylt, u kojoj razvojni tim Tequila Works želi da se suočite sa svojim strahovima. Iako bismo htjeli to napraviti, njihova je igra zasad ekskluziva za Google Stadia, streaming servis koji u našoj državi neće biti dostupan tko zna do kada. Svejedno, ako želite pratiti igru, možete pogledati službene stranice.

To bi bilo to od ovogodišnjih prezentacija za gamescom. Moguće je da ćemo i sljedeće godine imati nešto u ovom stilu, ali zasad nije ništa potvrđeno. Sajam traje sve do subote, a vrata za posjetitelje otvaraju se u srijedu. Do tada ćemo svakog dana sigurno dobivati brojne nove informacije i trailere o već poznatim igrama, a neki timovi planiraju najaviti još novih naslova. Ako želite pogledati Opening Night Live u cijelosti, a propustili ste prijenos uživo, video u nastavku je tu za vas.