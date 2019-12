Baterija u prijenosniku na 255%?

PITANJE

Laptop nije dugo radio, a kad sam ga uključio, baterija je imala 0%. Stavim ga puniti, ono ništa, i dalje 0%. Kad izvadim bateriju kaže da je napunjena 255%. Je li stvarno problem u bateriji? Da kupim novu ili je do nečeg drugog?

ODGOVOR

Ikona baterije je prekrižena. Kako se čini, to kad Windowsi za bateriju napišu "255% available" zapravo znači da prijenosnik, odnosno Windowsi, bateriju uopće ne prepoznaju. To je, čini se, bug u Windowsima "uveden" u nekoj novijoj verziji. Taj bug nije postojao u verziji 1809 - tad su Windowsi ispisali tekst "battery not present", a od 1903 piše "255% available".

Jasno je da baterija ne može biti napunjena do 255%, odnosno da je prikaz tog broja greška programera. Broj 255 je najveća 8-bitna vrijednost, koja je očito prije služila za označavanje da se radi o neuspjelom očitanju postotka napunjenosti

Uglavnom, koja god od tih poruka pisala, vjerojatno je jedno od ovog u pitanju: baterija uopće nije spojena, baterija je defektna ili ostvaruje slab kontakt. U ovom trećem slučaju potrebno ju je izvaditi i ponovno staviti, a po potrebi i maknuti oksidaciju s kontakata.

Windowsi sami po sebi daju premalo informacija o bateriji. Stoga je treba provjeriti programom poput HWiFNO64. Kod tog programa u glavnom prozoru, s lijeve strane, klikne se na Smart Battery (vjerojatno je to zadnja stavka u listi) pa unutar toga na Battery #0. Ako nema Battery #0 ili nema ni Smart Battery, to znači da Windowsi doista ne prepoznaju bateriju.

Stvar koja je tu bitna je Wear Level, parametar koji kaže koliko je baterija istrošena, odnosno islužena. Idealno bi bilo 0%, a 100% u osnovi znači da je baterija beskorisna. Taj parametar se izračuna iz parametara Designed Capacity (nominalni kapacitet baterije) i Full Charged Capacity (kapacitet do kojeg je prijenosnik posljednji put uspio napuniti bateriju, dakle reklo bi se trenutno stvarni kapacitet).

Vaš je autor prilikom odgovaranja na pitanje čitatelja prije više od tri godine uslikao stanje baterije u svom prijenosniku (lijevo na slici) pa sad imamo mogućnost vidjeti što se dogodilo kroz to vrijeme. Prijenosnik je rijetko korišten bez da je bio uštekan u struju, a u zadnje dvije godine je općenito bio rijetko korišten, što znači da habanje baterije nije posljedica učestalog pražnjenja i punjenja integrirane baterije. Stanje istrošenosti baterije pogoršalo se s 11,5% na 33,6%, odnosno maksimalni puni kapacitet baterije pao je s 39.285 mAh na 29.490 mAh

Tu ima još korisnih podataka: Current Capacity govori koliko je baterija trenutno napunjena, izražen u mWh i u postotku. To je isti postotak koji pokazuju i Windowsi, samo što u Windowsima nedostaje napunjenost izražena u mWh. Svakako su još korisni i napon (Current Voltage), a pogotovo brzina punjenja (Charge Rate). Ako je Charge Rate na 0 mW ili vrlo blizu nule (možebitno zbog odstupanja u mjerenju), to znači da se baterija ne puni.

A ako se baterija ne puni, to vjerojatno znači da je baterija defektna, jer da je strujni punjač defektan, računalo ne bi radilo bez baterije. Baterije propadaju s godinama korištenja, a postoji i opasnost od prevelikog ispražnjenja baterije ako predugo stoje, jer su baterijske ćelije u bateriji za prijenosnik spojene serijski, u jednu ili više serija. Elektronički sklop inače pazi da se to ne dogodi, ali ako je baterija predugo bila prazna, možda je upravo došlo do toga, odnosno do fatalnog oštećenja baterijskih ćelija. Drugim riječima, vjerojatno će trebati kupiti novu bateriju.

To što je baterija "zamjenska", dakle što ju proizvođač prijenosnika nije proizveo ili barem stavio svoju marku na nju, ne znači nužno da je i loša, iako takve baterije često imaju niži kapacitet od originalnih. Trebali biste birati baterije za koje prodavač ističe da se u njima nalaze baterijske ćelije poznati marki poput Samsunga i LG-a. Stvarni kapacitet nećete saznati prije nego li je kupite, stavite u prijenosnik, ispraznite do kraja i napunite do kraja

Postojeću bateriju nemoj bacati u smeće - ne samo zbog ekologije, nego je možeš dati nekome malo elektronički potkovanijem, neka je uz veliki oprez otvori, izvadi baterijske ćelije (u pravilu formata 18650) te provjeri ima li koja koja je još uvijek ispravna. Ako je koja ispravna, može se iskoristiti u uređajima koji primaju Li-ionske baterije 18650.

Iz podataka od baterije vidi se da je baterija postavljača pitanja bila dobrano islužena i prije nego li je spremljena u ladicu na godinu dana, a kako joj se trenutni kapacitet, tj. napunjenost, ne miče s nule, to znači da su barem neke baterijske ćelije u njoj došle do kraja svog radnog vijeka