PROBLEM

Nakon nekog vremena desni zvučnik sâm se stiša. Ištekam 3.5 mm iz matične ploče i opet funkcionira normalno, i tako konstantno (nisam primijetio baš točno razdoblje). Isto mi piše i za slušalice u Logitech hubu, da mi slušalice nisu spojene, a jesu, pa opet ištekam pa ponovno uštekam, i to je to. Ima li tko kakvu ideju zbog čega se to događa?

ODGOVOR

Znači, i slušalice i zvučnike uštekate u isti konektor na matičnoj ploči? Da nije tako, onda bi problem mogao biti i u samom zvučniku, no kad se isto događa s dva različita uređaja, onda to u vašem slučaju znači da se nešto dogodilo s tim konektorom na matičnoj ploči. Možda je pukao lem na nekoj nožici kojim je spojen na vodiče u matičnoj ploči, možda se nešto dogodilo s nekim kontaktom unutar samog konektora. Trebalo bi prelemiti konektor na matičnu ploču pa onda vidjeti.

Ako ne pomogne, onda je vjerojatno otišao kontakt unutar konektora, a onda, ako i dalje želite koristiti zvučnu karticu na matičnoj ploči, trebalo bi zamijeniti taj konektor na matičnoj ploči, odnosno taj blok konektora. Usput – imate li prednji panel s audiokonektorima? Ako nemate, eventualno ga možete dokupiti i spojiti na matičnu ploču – tada ćete imati istovjetni izlaz, samo s prednje strane računala.

Možda nije optimalno ili preporučljivo rješenje, no kada zagusti, druge konektore možete prenamijeniti u izlaz za zvučnike ili slušalice, samo ne očekujte da će zvuk biti identičan kao kad koristite baš standardni izlaz za zvučnike

Zvučnu karticu na matičnoj ploči, a da ništa ne lemite ili kupujete, vjerojatno možete nastaviti koristiti na još jedan način – remapiranjem konektora. Primjerice, ako imate Realtekovu zvučnu karticu i instaliran Realtekove driver i Realtek HD Audio Manager, možete neki drugi konektor “pretvoriti” u izlaz za zvučnike (Front Speaker Out). Primijetili ste, kad uštekate zvučnike ili slušalice u neki konektor, da vas Realtek HD Audio Manager pita što ste uštekali.

Vi tu zapravo možete “lagati” – dakle, možete uštekati zvučnike u crni konektor (Rear Speaker Out), narančasti konektor (Center/Subwoofer Speaker Out), pa čak i u ulaze – plavi (Line In) ili crveni (mikrofon), a u Realtekovom programu odabrati da ste uštekali zvučnike (Front Speaker Out) ili slušalice (Headphone). To rješenje ipak nije savršeno – barem nije na našoj matičnoj ploči.

Konektori na stražnjoj strani matične ploče zalemljeni su na matičnu ploču, a svaki lem ili zalemljena nožica mogu puknuti ili korodirati, iako se to ne događa baš tako često. Naravno, potencijal za problem povećava se što češće uštekavate periferne jedinice, odnosno uređaje u njih

Naime, ovisno o tome u koji smo konektor uštekali slušalice, došlo je do promjena u zvuku – naša ploča nema crni konektor, poput ove na slici iznad, pa da na njemu isprobamo, no kod centralnog zvučnika pojačao se bas, a uštekavanjem u line-in i mikrofon jako je pao intenzitet niskih tonova. Pretpostavljamo da je uzrok tome razlika u impedanciji kod različitih konektora.

Stoga bi, ako nećete lemiti ili dodavati prednji panel, najbolje bilo kupiti zvučnu karticu – možda najbolje kupiti USB zvučnu karticu, jer za njezino korištenje ne morate otvarati računalo, a i USB zvučna kartica ima prednost u tome što nije zatvorena unutar kućišta računala pa je manji rizik da će elektromagnetsko zračenje unutar računala utjecati na zvuk.