Kako fotografirati ekran bez treperenja i čudnih uzoraka

Iako većinu sadržaja s televizora ili monitora danas možemo spremiti klasičnom softverskom snimkom zaslona, postoje situacije kada to jednostavno nije moguće. U takvim slučajevima jedino rješenje ostaje ručno fotografiranje ekrana, a upravo tu nastaju najčešći problemi

Svatko tko je ikada pokušao mobitelom ili fotoaparatom uslikati sadržaj na ekranu televizora ili monitora vjerojatno se susreo s lošim rezultatom u obliku slike prepune tamnih pruga koje se pomiču, čudnih valovitih linija ili boja koje nimalo ne odgovaraju stvarnosti.

Iako se može činiti kao kvar na uređaju, radi se o predvidljivom sukobu dviju različitih tehnologija. Srećom, uz nekoliko jednostavnih prilagodbi u postavkama kamere i samom pristupu fotografiranju, moguće je dobiti savršeno čistu i reprezentativnu sliku. Ključ leži u razumijevanju dva temeljna problema - brzine osvježavanja ekrana i takozvanog Moiré efekta.

Tamne pruge

Glavni uzrok pojave tamnih traka ili treperenja na fotografiji jest neusklađenost između brzine zatvarača (shutter speed) vašeg fotoaparata i brzine osvježavanja (refresh rate) ekrana. Svaki ekran, bilo da se radi o starom CRT modelu ili modernom LED panelu, iscrtava sliku iznova više desetaka puta u sekundi.

Standardna brzina osvježavanja u Europi, uvjetovana frekvencijom električne mreže, iznosi 50 Hz, dok je u Sjevernoj Americi 60 Hz. To znači da se slika na našim ekranima u potpunosti osvježi 50 puta svake sekunde. Ako je brzina zatvarača vaše kamere postavljena na, primjerice, 1/250 sekunde, kamera će "uhvatiti" samo djelić tog procesa iscrtavanja, bilježeći trenutak kada dio ekrana još nije osvijetljen. Rezultat je vidljiva crna pruga.

Rješenje je jednostavno. Potrebno je usporiti brzinu zatvarača kako bi kamera imala dovoljno vremena snimiti barem jedan cijeli ciklus osvježavanja. Za ekrane koji rade na 50 Hz, idealna brzina zatvarača bit će 1/50 sekunde ili sporija, poput 1/25 s. Ako fotografirate ekran koji radi na 60 Hz, najbolji rezultati postižu se pri 1/60 s ili 1/30 s. Budući da ove brzine zahtijevaju mirnu ruku, korištenje stativa je gotovo obavezno kako bi se izbjegla mutna slika zbog podrhtavanja kamere.

Valoviti uzorci

Drugi čest problem je Moiré efekt, koji se manifestira kao neobični valoviti uzorci ili mrlje duginih boja. Ovaj fenomen nastaje zbog interferencije, odnosno sudara dviju finih mreža - rešetke piksela na ekranu i rešetke senzora u vašem fotoaparatu. Kada se te dvije mreže preklapaju pod određenim kutom ili na određenoj udaljenosti, stvaraju novi, treći uzorak koji ne postoji u stvarnosti. Za razliku od problema s brzinom osvježavanja, Moiré se ne rješava promjenom postavki u izborniku kamere, već fizičkim prilagodbama.

Najučinkovitiji način za eliminaciju Moiré efekta jest lagana promjena kuta snimanja. Umjesto da stojite savršeno okomito ispred ekrana, pomaknite se malo u stranu ili nagnite kameru gore ili dolje. Često je i najmanji pomak dovoljan da se interferencija razbije. Također, pokušajte se približiti ekranu ili se udaljiti od njega. Promjenom udaljenosti mijenja se i način na koji se mreže piksela i senzora preklapaju. Ponekad čak i lagano podešavanje fokusa, tako da slika nije savršeno oštra, može pomoći u smanjenju ovog efekta.

Idealne postavke i priprema scene

Za postizanje najboljih rezultata, prebacite svoj fotoaparat u mod prioriteta zatvarača (S ili Tv) ili u potpuno manualni mod (M). Postavite brzinu zatvarača na 1/50 s ili sporije. ISO vrijednost držite što je niže moguće, idealno na ISO 100 ili 200, jer je ekran sam po sebi izvor svjetlosti pa nema potrebe za umjetnim pojačavanjem osjetljivosti senzora.

Otvor blende (aperture) postavite na srednje vrijednosti, poput f/5.6 ili f/8, što će osigurati dobru oštrinu. Ne zaboravite isključiti bljeskalicu, jer će ona stvoriti snažan odsjaj na staklenoj površini. Prostoriju u kojoj snimate zamračite što je više moguće kako biste izbjegli refleksije drugih izvora svjetlosti. Na kraju, podesite svjetlinu samog ekrana na otprilike 60-70 posto jer presvijetao ekran može rezultirati "izgorenom" slikom bez detalja.