Trebate li doista Microsoft Office? Ovo su najbolje besplatne alternative

Microsoft Office je i dalje standard, no visoka cijena pretplate tjera mnoge na potragu za alternativama

Bug.hr nedjelja, 8. ožujka 2026. u 07:27
Microsoft Office, sa svojim legendarnim aplikacijama poput Worda, Excela i PowerPointa, desetljećima je bio neupitni vladar svijeta produktivnosti. Njegova dominacija je toliko ukorijenjena da je format .docx postao sinonim za tekstualni dokument.

Ipak, prelazak na model pretplate kroz Microsoft 365, uz godišnje troškove koji nisu zanemarivi, potaknuo je korisnike i tvrtke da istraže što nudi tržište besplatnih alternativa. Dobra vijest je da je ponuda danas bogatija i kvalitetnija no ikad.

LibreOffice

Za sve one koji cijene privatnost, rad bez internetske veze i potpunu kontrolu nad svojim podacima, LibreOffice je apsolutni prvak. Riječ je o moćnom uredskom paketu otvorenog koda koji je izrastao iz projekta OpenOffice, a razvija ga neprofitna organizacija The Document Foundation.

Paket sadrži šest glavnih aplikacija: Writer (za obradu teksta), Calc (za proračunske tablice), Impress (za prezentacije), Draw (za vektorsku grafiku), Base (za baze podataka) i Math (za matematičke formule). Njegova najveća prednost je to što je potpuno besplatan, bez ikakvih skrivenih troškova, ne zahtijeva registraciju, ne prikazuje reklame i sve vaše datoteke ostaju sigurno pohranjene na vašem računalu.

Iako kao zadani format koristi otvoreni ODF (OpenDocument Format), LibreOffice nudi vrlo dobru kompatibilnost s Microsoftovim formatima, što znači da možete bez većih problema otvarati i spremati .docx, .xlsx i .pptx datoteke. Naravno, kod iznimno složenih dokumenata s naprednim formatiranjem može doći do manjih odstupanja, no za veliku većinu korisnika to neće predstavljati problem. Sučelje mu je možda nešto tradicionalnije, no nudi nevjerojatnu razinu prilagodbe.

Google Workspace

Ako je vaš radni proces usko vezan uz timski rad i stalnu potrebu za dijeljenjem i zajedničkim uređivanjem dokumenata, tada je Googleov paket alata logičan izbor. Google Docs, Sheets i Slides redefinirali su pojam suradnje u stvarnom vremenu. Mogućnost da više korisnika istovremeno piše, komentira i predlaže izmjene u istom dokumentu postala je standard za moderne timove.

Budući da se radi o aplikacijama koje rade isključivo u oblaku, nije potrebna nikakva instalacija, a vaši su dokumenti dostupni s bilo kojeg uređaja koji ima internetsku vezu. Sve se promjene automatski spremaju na Google Drive, čime se eliminira strah od gubitka podataka. Ipak, ovaj pristup ima i svoje nedostatke.

Ovisnost o internetskoj vezi je ključna, iako postoji i način rada izvan mreže koji zahtijeva prethodnu pripremu. U usporedbi s moćnim desktop rješenjima, Googleovim alatima nedostaju neke napredne funkcije, a uvoz kompleksnih Microsoft Office datoteka ponekad može rezultirati "razbijenim" formatiranjem, uglavnom zbog razlika u fontovima i podršci za specifične značajke.

WPS Office i OnlyOffice

U kategoriji alata koji se najviše trude vizualno i funkcionalno replicirati Microsoft Office ističu se dva jaka igrača. WPS Office, razvijen od strane kineske tvrtke Kingsoft, nudi sučelje koje je gotovo identično Microsoftovom, što korisnicima olakšava prijelaz. Njegov sustav kartica, koji omogućuje otvaranje više dokumenata unutar jednog prozora, iznimno je praktičan. Uz standardne alate, spomenimo da WPS nudi i vrlo sposoban PDF editor. Glavni kompromis besplatne verzije su reklame koje se povremeno prikazuju.

S druge strane, OnlyOffice se fokusira na maksimalnu moguću kompatibilnost koristeći Microsoftove formate (.docx, .xlsx, .pptx) kao svoje nativne formate. To ga čini idealnim izborom za okruženja u kojima se datoteke neprestano razmjenjuju s korisnicima Microsoft Officea. Desktop verzija je potpuno besplatna i nudi čisto, moderno sučelje, dok su napredne kolaboracijske funkcije u oblaku rezervirane za poslovne korisnike i plaćene pakete.

