Kupovanje na eBayu - koliko je sigurno to kad prodavači napišu da šalju iz Europe?

Problem

Ako u eBayevoj aplikaciji označim "Item location Europe", jesu li tada svi filtrirani proizvodi bez carine i PDV-a, ili postoji još neki dublji način provjere, osim kontaktiranja prodavača? Što mogu napraviti u slučaju da paket nije poslan iz EU, npr. da pitam prodavača šalje li iz EU i on mi kaže da da šalje, a onda se dogodi suprotno? Štiti li me eBay tada ili ne?

Odgovor

Dobro provjerite što piše u opisu proizvoda. Ako i dalje dvojite, kontaktirajte prodavača - tražite ga da potvrdi da paket neće završiti na carini, odnosno da nećete platiti porez, nešto u stilu:

"Can you assure me that the item will be sent from EU, and it won't end up at customs? In other words, can you assure me I won't pay import taxes?"

Čak i ako sve bude naizgled dobro, svejedno se može dogoditi da pošalje iz Kine ili iz tranzitnog skladišta smještenog u Europi - to što je prodavač rekao jedno, ne garantira da će napraviti upravo to (iako u pravilu rade, jer im se ne isplati snositi posljedice).

Tranzitna skladišta su samo geografski smještena u Europi, no vode se kao međunarodni prostor, odnosno roba formalno ne ulazi u državu u kojoj se nalazi tranzitno skladište. Tada, dakle, nema uvoza u tu zemlju, roba neće biti ocarinjena u toj zemlji, ali će paket dobiti žutu naljepnicu te će se naša pošta/carina prema njemu odnositi kao da je poslan izvan EU, odnosno bit će podložan carinjenju.

Prodavači su u pravilu pošteni glede toga gdje se nalazi proizvod koji prodaju, a neki će još i zastavom te zemlje označiti sliku proizvoda, kako bi vam dali do znanja da proizvod namjeravaju poslati iz EU, da ne morate brinuti o carinjenju

Uglavnom, ako dođe do toga, to onda znači da vaši problemi tek počinju - morat ćete se navlačiti s prodavačem, da vam vrati novac koji biste potrošili na cijeli carinski postupak, ili s eBayom ili PayPalom, da novac ne prenese prodavaču nego da ga vama vrate, a onda nek se prodavač zamara s tim hoće li, i kad, natrag dobiti svoj paket ili ne. eBay vas tu u teoriji štiti, jer je prodavač lagao, ali ništa nije garantirano.

Iz osobnog iskustva možemo reći da prodavači na eBayu robu doista šalju iz EU ako su napisali da šalju iz EU, barem kad je riječ o prodavačima s visokom ocjenom. Dakle, obratite pažnju i na broj zvjezdica koje prodavač ima. Ponekad će na sliku proizvoda staviti i zastavu zemlje u kojoj im se nalaz skladište. Naravno, kad naručujete takve proizvode, morate računati na to da će biti skuplji nego da ih naručujete iz Kine, ali možebitno će biti jeftiniji nego da proizvod naručite iz Kine pa da na njega u Hrvatskoj platite PDV i troškove carinjenja, a o vremenu dostave da ni ne pričamo.