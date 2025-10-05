Što kada ne možete verificirati svoj Yahoo email jer nemate više u posjedu broj postavljen za 2FA?

Je li vam se dogodilo da vas Yahoo traži potvrdu vašeg email računa i da vas, nakon što unesete lozinku, traži i da verificirate račun putem SMS poruke, i nudi vam kao jedinu opciju verifikacije broj koji ste nekada davno imali u posjedu, ali ga više nemate? Što tada napraviti?

Nedavno me zamolila jedna starija gospođa da joj pomognem pristupiti njenom emailu kojeg je imala godinama na svome mobitelu ali joj je iznenada došla poruka kroz postavke da ponovo unese lozinku. Nakon što je lozinku upisala tražilo ju je i dodatnu verifikaciju (2-faktorsku autentifikaciju - 2FA) putem SMS poruke na broj koji ona nema više u posjedu. Kada sam ju pitala kako je Yahoo saznao za njen bivši broj, da li ga je ona svjesno unijela, rekla mi je da je očito taj broj za 2FA davno unijela, kad ju je isto ovako sustav iznenada zatražio da unese broj mobitela, ali u tome momentu ona nije shvaćala ozbiljnost toga. Izgledalo joj je kao neka dodatna opcija, i nije naravno ni naslućivala da će taj broj biti u konačnici presudan za zadržavanje njenog email računa.

Probala se ona logirati i preko računala ali i tamo je postupak bio ista - potrebna potvrda preko mobitela. Izgledalo je kao da je izgubila email zbog te "sitnice" s verifikacijom, bez obzira na to što je ona svoju lozinku ispravno unijela.

Ideja o ponovnoj kupnji izgubljenog broja?

Pomislile smo se da ne bi bilo loše probati "kupiti" opet taj broj kojeg je izgubila i to kod istog teleoperatera. Ona je baš dosta toga vezala uz taj email i ne želi ga izgubiti. Otišle smo na prodajno mjesto i zamolili da nam aktiviraju opet taj broj. Nakon dugog čekanja i tipkanja djelatnica je rekla da to nije moguće, jer se uglavnom brojevi koji isteknu dodjele za "data use", što znači da ga je vjerojatno netko spojio na tablet ili slične uređaje koji samo koriste Internet preko SIM kartice. Tako da nam je i ta opcija propala.

Kontaktiranje Yahoo korisničke službe

Jedino što nam je preostalo je da se obratimo korisničkoj službi Yahooa. I tako sam pretraživala njihove stranice i forume kako bih saznala na koji način im možemo pristupiti.

Odem ja na stranicu help.yahoo.com i tamo nađem Chat Assistenta. Evo sreće i nade da ću s nekim "proćetati" i riješiti problem, ali još jedno "ali". Na chatu sam komunicirala samo s Virtualnim AI-om i dobila sam pitanja koja inače robot postavlja. I kada sam se napričala s robotom, on mi na kraju savjetuje da nazovem besplatni broj u Americi +1 (800) 741-7610 i da tamo popričam s pravim "živim" operaterom.

Hm...ali kako ću ja sada iz Hrvatske zvati besplatni broj u Americi? Besplatni brojevi se inače ne mogu zvati izvan države u kojoj su aktivni. I tako ja prošetah po sobi kao Baltazar gore-dole, i sine mi ideja da probam koristiti svoj MobileVOIP Nonoh račun koji koristim za povoljnije zvanje u inozemstvo, kako bih zvala besplatni US broj. I zaista, moj VOIP radi kao sat, mada ga nisam godinama koristila ni nadopunjavala. Tako on mene spoji na taj US besplatni broj.

Javio se jedan ženski glas, koji eto nekako govori engleski ali s takvim teškim akcentom da većinom nisam mogla razumjeti što govori. Ali kada sam joj ispričala problematiku, osoba je samo rekla "sorry" i prekinula vezu...i što sada?...nazovem ja opet...sada se javi druga operaterka ali ovaj put s puno boljim engleskim jezikom. Lijepo smo popričale i baš kada smo bile pred kraj tog procesa telefonske verifikacije s pitanjima tipa: iz koje zemlje zovete?; tko je vlasnik računa?; ime i datum rođenja, koji email bi dodali za novu verifikaciju itd, prekine se veza! Eto tek tako...pričekam ipak malo vremena da vidim hoće li stići neka poruka na alternativni email koji sam joj bila izdiktirala, međutim ... ništa...

Nazovem ja opet, treći put. Sada se javi muškarac sa srednje dobrim engleskim. Ljubazno smo popričali i eto ja kao papiga, opet sve ponovim i pitam ga je li žena prije njega s kojom sam razgovarala nešto zapisala, i on mi kaže da vidi nešto ali da trebam sve ponovno reći. I tako sam sve opet ispričala, i molila Boga da se veza opet ne prekine. On mi je obećao da će problem eskalirati na višu instancu i da ću na alternativni email koji sam dala dobiti neku obavijest od Yahoo službe. Ukupno sam provela na telefonu oko 33 minuta i potrošila oko 0,37 €.

Što se dogodilo nakon toga?

I zaista, nakon tjedan dana, stiže na alternativni email poruka od Yahoo supporta u kojem nas traže sljedeće:

It appears that the Terms of Service governing your account do not align with the country where you currently reside.

To ensure our services, terms, and policies reflect the country where you currently reside, we need to verify your identity and confirm your country of residence. This verification is necessary to assist you with your account and process your request.

What you need to do:

Please reply to this email with the following documents attached:

- A clear copy of your government-issued ID (e.g., passport, driver's license, or national ID card) that includes your date of birth (please use the lightest setting of your copier)

- A photo of you holding your ID next to your face

- A recent proof of residence issued in the last 3 months (e.g., a utility bill showing your name and address)

You may redact any information not needed to confirm your identity and residence.

To ensure we update our records with the correct information, please confirm your current country of residence in your response.

If you are having issues accessing your account, please also provide all alternate email addresses and/or mobile numbers (including the country code) that you want to have listed on your account as a recovery method. We will add them to your account so you can use them to get back in.

We will process your information in accordance with our privacy policy. If you have any questions, please let us know.

We are experiencing a higher volume of requests. We will get back to you as soon as we can but there might be certain delays.

Thank you for your patience and cooperation.

Kind regards,

Yahoo Customer Support

I što sada? Da li emailom slati svoje osobne podatke ili ne?

Kako nam u zadnje vrijeme hakeri i razni prevaranti pokušavaju ukrasti identitete, ovakvi zahtjevi nas odmah "postave na noge". Ovisno o tome koliko vam je važno povratiti pristup vašem emailu i koliko vas je strah dijeliti vaše podatke ta će vaša odluka utjecati na ishod ove situacije. Jer ako ne pošaljete tražene podatke možete doslovno preko noći izgubiti pristup vašem emailu kojeg ste možda imali desetljećima. U principu, kada se radi o digitalnom svijetu, skoro možemo reći da ništa ne posjedujemo na način da isključivo to sami kontroliramo, i da nam to netko ne može "ukinuti". Znaju oni koji imaju iPhone 6 kako im od svibnja ove godine ne rade važne aplikacije poput Youtubea, Whatsappa, Vibera itd. I tako im je pametni telefon "poglupio" i sada ga mogu imati uglavnom samo za telefoniranje i slanje SMS poruka, kao što su nekad i imali s običnim mobitelima. Isto to se dogodilo i s emailom. A da ne spominjem da su odnedavno i iznenada ograničili svaki Yahoo email box na 20 GB, pa tko ga koristi od početka je sada u dilemi da li dokupiti prostor ili brisati tisuće poruka da bi ostali unutar granica.

Mi smo za sada u procesu odluke, ovisno što gospođa odluči, ali smo čuli od korsnika s istim problemom da su oni koji su podatke poslali uspjeli dobiti svoj račun nazad. Odluka mora biti na onome tko dođe u ovu situaciju.