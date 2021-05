Sve o QR kodu i kako pročitati QR kod

Od 1. lipnja na ulazu u zatvorene prostore tražit će se QR kod kojim će se provjeravati covid-status osobe, odnosno službeno će se te potvrde zvati 'digitalne zelene potvrde'. Što je to QR kod i kako ga možete očitati?

Barkodovi imaju važnu ulogu u svijetu današnjice u kojemu su na cijeni brzina i preciznost, a gotovo da i ne postoji bolji način za brzu klasifikaciju na stotine tisuća proizvoda, praćenje inventure i organizacije skladišta te drugih mogućih primjena u industriji i izvan nje. Barkodovi nisu ništa drugo nego optička reprezentacija podataka čitljivih računalima ili drugim uređajima (barkodovi se očitavaju skenerom, a tumači ih za to prikladan softver).

Najčešći i daleko najrasprostranjeniji barkodovi su jednodimenzionalni linijski kodovi koji su svoju popularnost postigli ponajviše u maloprodajnim trgovinama koje su tražili način za što bržu naplatu proizvoda na blagajnama. Doduše, barkodovi dolaze i u brojnim drugim oblicima, uzorcima i geometrijskim formama te ulaze i u sferu dvodimenzionalnih matričnih kodova. Jedan od takvih barkodova kojih se proslavio značajnijim rastom korištenja pametnih telefone, upravo je QR kod.

Riječ je upravo o dvodimenzionalnom matričnom barkodu i najpopularnijem primjerku te vrste koji je nastao 1994. godine u Japanu. QR kod, ili Quick Response kod razvila je tvrtka Denso Wave, podružnica Toyote, a isprva je bio namijenjen praćenju dijelova za proizvodnju vozila. Ideja je bila napraviti barkod koji će se moći dekodirati velikom brzinom, a to je nešto što je oduvijek bio imperativ u proizvodnim procesima i pogotovo automobilskoj industriji.

Nije ostao u industrijskim okvirima

Međutim, QR kod je tijekom vremena izašao iz industrijskih okvira i to kao sjajan mehanizam za vrlo lagan prijenos informacija iz tiskanih medija na pametne telefone. Konceptualno, potrebno je samo uperiti kameru mobilnog telefona u QR kod i u tren oka bi se trebali pojaviti podaci koje on sadržava. Masovnija upotrba QR kodova dovela je i do standardizacije, a glavna je prednost toga što se time omogućilo da QR kod nosi specifične tipove informacija, odnosno identifikatore za podatke kao što su SMS poruke, brojevi telefona, URL-ovi, vCard podaci i drugo.

Danas je QR kod prisutan posvuda kako u svijetu tako i na domaćem terenu, a njegove primjene i načini izvedbe su doista mnogobrojne. Tako je, primjerice, na snazi obveza tiskanja QR kodova na fiskalizirane račune kako bih se lakše provjerila njihova ispravnost, a najavljene covid propusnice također će imati QR kod kojim će se provjeravati covid-status osobe.

Generirati QR kod prilično je jednostavno, a dostupni su brojni internetski servisi koji upravo to omogućuju - www.goqr.me

QR kod može služiti u marketinške svrhe, u klasičnim oglasima i tiskanim medijima, s nerijetko se koristi i u umjetničke svrhe te postaje dijelom urbane kulture. Osim toga, prednost je i to što je QR kod jasno definiran i standardiziran i nije ograničen licenčnim pravima pa ga se može slobodno rabiti (patent drži Denso Wave). Na žalost, kao i kod svega, ima i određenih nedostataka i QR kodovi potencijalno mogu biti opasni. Konkretnije, sadržaj koji će se dekodirati može, primjerice, upućivati na maliciozni URL ili upućivati na spajanje na malicioznu bežičnu priključnu točku. Stoga kod skeniranja QR kodova treba biti oprezan i razmisliti o korištenju posebnih sigurnosnih aplikacija kao što je Kaspersky QR Scanner.

Kako čitati QR kod?

Današnji pametni telefoni su opremljeni za čitanje QR kodova bez potrebe da se instaliraju specijalizirane aplikacije, a većinom će biti dovoljno pokrenuti aplikaciju kamere i njome očitati sadržaj nekog QR koda

Za očitavanje podataka koje QR kod sadrži potrebno je imati odgovarajući uređaj opremljen softverom koji može dekodirati sadržane informacije. Srećom, pametni telefoni opremljeni kamerom idealni su uređaji upravo za to, a za dobar dio njih nije potrebno ni instalirati dodatne aplikacije (premda ih ima doista mnogo).

Ako očitavanje QR koda kroz kameru ne uspije, valja potražiti nudi li pametni telefon dediciranu mogućnost očitavanja. U suprotnom je najbolje upotrijebiti specijalizirane aplikacije za očitavanje QR kodova...

U dobrom je djelu slučajeva potrebno samo pokrenuti aplikaciju kamere na pametnom telefonu, fizičku kameru smartfona uperiti prema QR kodu i vrlo brzo (gotovo trenutno) bi se trebala pojaviti informacija kodirana u QR kodu. Isto vrijedi i za telefone s Androidom i iPhone. Ako se to ne dogodi, to znači da je na pametni telefon potrebno instalirati neku do stotina aplikacija koje se specijaliziraju za čitanje QR kodova kao što je QR & Barcode Scanner ili službeni čitač QRQR. Osim toga, s takvim se aplikacijama obično dobiva i mogućnost čitanja drugih vrsta crtičnih kodova, a nerijetko su precizniji i kvalitetniji u očitavanju teže čitljivih kodova.

Na umu valja imati i da neki proizvođači pametnih telefona ugrađuju čitav niz mehanizama koji olakšavaju čitanje QR kodova u raznim situacijama, pa valja provjeriti što je već dostupnu u samome pometom telefonu prije nego što se odluči instalirati specijalizirana aplikacija.

Međutim, što kada se QR kod koji se želi očitati otvori na samome mobilnom telefonu? Srećom, nije potrebno u ruke uzeti drugi smartfon kako bi se taj QR kod očitao, a jedan od praktičnih načina jest samo dulje zadržati prst nad slikom QR koda te, ako se nalazi u mobilnoj inačici Chromea, izabrati opciju Search with Google Lens u izborniku koji će se pojaviti (Google Lens se također može koristiti za skeniranje QR kodova). Alternativno se QR kod mora preuzeti kao sliku te iskoristiti neki od brojnih online čitača QR kodova; nešto što će se morati napraviti i na računalima ako pri ruci nije smartfon.