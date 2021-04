Apple Music plaća glazbenicima 6 lipa po slušanju pjesme, Spotify i manje

U izostanku koncerata uživo digitalna distribucija glazbe postala je glavni izvor prihoda gotovo cijeloj glazbenoj industriji. Streaming je već neko vrijeme vodeći način distribucije glazbe u svijetu, a prošle godine – netom prije nego je pandemija zaustavila svijet – pisalo se kako glazbeni izdavači od streaminga zarađuju milijun američkih dolara svakog sata.

Ovih dana u javnost je dospjelo još ponešto financijskih detalja iz glazbene industrije, i to zahvaljujući transparentnoj objavi podataka Spotifya, kojeg je potom slijedio i Apple. Spotify je nedavno na svojim stranicama otkrio kako ima oko 155 milijuna pretplatnika (koji plaćaju mjesečnu pretplatu), te kako na račun njihovog uživanja u glazbi umjetnicima isplaćuje između 0,003 i 0,005 američkih dolara za svaku njihovu poslušanu pjesmu. To je, preračunato u kune, 1,9 do 3,2 lipe po skladbi koja se presluša putem Spotifya.

Apple Music košta 44,99 kn mjesečno

Po cent svakome

Primjer transparentnog izvještavanja o isplatama sada je slijedio i Apple. Oni su autorima i izdavačima glazbe koja je dostupna na servisu Apple Music poslali dopis u kojem pokušavaju predstaviti svoju uslugu kao "više prijateljski naklonjenu autorima" od konkurencije. Prema tvrdnjama Applea, nositelji autorskih prava za pjesme koje se slušaju na Apple Musicu za svako preslušavanje svoje skladbe dobivaju ravno – jedan cent. U prijevodu, to je oko 6,3 lipe po streamanoj pjesmi, a naknada je potpuno jednaka za sve autore.

Stručnjaci iz industrije kažu kako ponekad ova isplata ipak može biti i manja, dok su udruge izdavača pozdravile Appleovu transparentnost, ali i zatražile da isplata od jednog centa po pjesmi bude – minimalna naknada autorima. Apple je istaknuo i da 52% prihoda koji ostvari putem usluge Apple Music prosljeđuje natrag u industriju kroz plaćanja izdavačima.