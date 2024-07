CEZIH nedostupan u narednim danima, uputnice i recepti izdavat će se ručno

Morate li do liječnika ovih dana i očekujete li recept ili uputnicu, pripazite na novu obavijest iz CEZIH-a. Taj sustav, naime, neće raditi od petka u podne pa do ponedjeljka

Kad je, krajem prošloga tjedna, započeo kaos izazvan CrowdStrikeovom lošom nadogradnjom softvera, među brojnim sustavima koji su pali i postali nedostupni bio je i domaći Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske, CEZIH. No, nedugo zatim doznalo se da njihovi problemi nisu bili vezani uz svjetske probleme, već druge, lokalne prirode. CEZIH je i prošle godine u ovo vrijeme imao problema, bio je nedostupan oko tjedan dana, a sada iz HZZO-a, koji njime upravlja stiže još jedna obavijest o nedostupnosti.

Povratak na papir

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje najavio je radove na sustavu CEZIH zbog migracije. Oni će trajati od petka, 26.7.2024. godine od 12:00 sati do ponedjeljka, 29.7.2024. godine do 12:00 sati. Morate li, dakle, posjetiti liječnika od petka do ponedjeljka, očekujte da bi vam to moglo proći nešto drugačije. Naime, u tim okolnostima, bez informatičke podrške, korisnici sustava (dakle liječnici) morat će prijeći na "način rada u izvanrednim okolnostima"

Drugim riječima, radit će s dokumentima u papirnatom obliku i izdavati uputnice i recepte kao nekada, prije digitalizacije, na papiru. "Radove ćemo maksimalno optimizirati kako bismo ih što ranije završili, stoga je moguće da isti završe u ponedjeljak i prije 12:00 sati, ovisno o napretku aktivnosti tijekom vikenda", zaključuju iz HZZO-a.