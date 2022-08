HBO Max već odlazi, sprema se novi streaming servis

HBO Max stigao je u ožujku ove godine na naše tržište, ali čini se da neće još dugo ostati. Kako stvari zasad stoje, do ljeta 2023. godine zamijenit će ga nova usluga koja će spojiti HBO Max i Discovery Plus.

Vijest je u razgovoru s investitorima priopćio izvršni direktor Warner Bros Discoveryja, David Zaslav, tvrdeći da HBO Max ima problema sa streamanjem sadržaja kada mnogo ljudi istovremeno gleda neku veliku seriju, poput Euforije ili Nasljeđa.

„HBO Max ima konkurentan skup značajki, ali ima i problema s radom te korisnicima“, kaže Zaslav te ističe kako Discovery Plus ima značajno bolje riješen tehnološki paket (tech stack). Upravo iz tog razloga, postat će jezgra nove usluge koja će kombinirati sadržaj HBO Maxa sa sadržajem i tehnologijom Discovery Plusa.

Ova vijest stiže nekoliko dana nakon što je tvrtka odlučila da na HBO Max neće stići Batgirl film vrijedan 90 milijuna dolara. Uz to, još je mnogo ekskluzivnih naslova jednostavno nestalo, pa je The Wrap ubrzo izvijestio kako je HBO Max očito u problemu, kao i njegovi kreativni timovi.

U svakom slučaju, Zaslav umiruje situaciju navodeći da tvrtka neće krenuti masovno uklanjati sadržaj s HBO Maxa, iako će on biti zamijenjen do sljedećeg ljeta. Kako prenosi The Verge, trenutno nije sigurno kako će se novi streaming servis zvati, no ako je za vjerovati izvršnom direktoru Warner Bros Discoveryja, bit će „izvrstan“.