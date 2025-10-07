Microsoft Teams uvodi 'pop-out' prozore za lakši multitasking

Microsoft Teams uvodi nadogradnju koja će omogućiti otvaranje kanala u zasebnim prozorima. Ova funkcionalnost, koja već postoji za chatove, trebala bi značajno poboljšati produktivnost i olakšati rad

Nakon što su korisnici već navikli na mogućnost 'iskakanja' chatova u zasebne prozore, Microsoft se konačno odlučio istu uvesti i za kanale. Kako prenosi TechRadar, ova nadogradnja trebala bi znatno olakšati multitasking i istovremeno praćenje više različitih timskih razgovora.

Sposobnost istovremenog upravljanja chatovima i kanalima postaje sve važnija, pogotovo pri suradnji s različitim kolegama i timovima. Iz Microsofta su u svojoj objavi o planu razvoja pojasnili: "Sada možete otvarati kanale u zasebnom prozoru kako biste istovremeno pratili više razgovora."

Iako Microsoft već duže vrijeme podržava 'pop-out' opciju za privatne i grupne chatove, kanali su do sada bili izostavljeni. Korisnici su se morali snalaziti promjenom veličine glavnog prozora aplikacije kako bi usporedili bilješke iz više razgovora, stoga je uvođenje ove opcije za kanale bio prirodan i očekivan korak. Prema trenutnim informacijama, Microsoft planira započeti s uvođenjem ove novosti već sljedeći mjesec za desktop klijente. Ipak, valja napomenuti da je funkcionalnost još uvijek u razvoju te su moguća i kašnjenja.

Ova nadogradnja samo je dio šire strategije kojom Microsoft nastoji platformu Teams učiniti interaktivnijom i efikasnijom. Jedan pogled na plan razvoja otkriva brojne planirane novosti usmjerene na jednostavnije i brže interakcije. Primjerice, do kraja godine Teams će moći automatski ažurirati vašu radnu lokaciju prepoznavanjem Wi-Fi mreža. Nedavno su uvedene i dretve (threads) unutar kanala, koje korisnicima omogućuju odgovaranje na poruke u odvojenim razgovorima bez zatrpavanja glavnog kanala, čime se održava preglednost.

Sve ove promjene imaju jasan cilj: pomoći korisnicima da rade pametnije, automatiziraju rutinske zadatke i maksimalno iskoriste vrijeme provedeno u Teamsu, kako je pojasnila Kerry Perez Heffernan iz Microsofta.