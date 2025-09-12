Microsoft se nagodio s Europskom komisijom oko Teamsa

Četiri nove višegodišnje obveze, kojima će Teams ostati odvojen od paketa Microsoft 365 i neće podrivati konkurenciju, postaju pravno obvezujuće, a Microsoft zbog tog softvera više neće biti na udaru Komisije

Sandro Vrbanus petak, 12. rujna 2025. u 15:33

Europska komisija je prihvatila obveze koje je Microsofta predložio kako bi se riješile pravne nedoumice u vezi s poštenim tržišnim natjecanjem, koje se odnose na platformu za timsku suradnju Teams. Te će obveze od sada biti pravno obvezujuće prema antimonopolskim pravilima EU-a, što znači da je više od dvije godine dug spor napokon razriješen.

Naime, sve to proizlazi iz ranije službene "zabrinutosti" Komisije vezane uz povezivanje Microsoft Teamsa s popularnim Microsoftovim aplikacijama za uredski rad kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook, koje su uključene u pakete Office 365 i Microsoft 365 za poslovne korisnike. Europska komisija je prošle godine u lipnju bila obavijestila Microsoft o svojem preliminarnom stajalištu da je ta kompanija prekršila antimonopolska pravila EU-a povezujući svoj proizvod Teams sa svojim ostalim aplikacijama u paketima Office 365 i Microsoft 365.

Četiri obveze

Komisija je tada bila preliminarno utvrdila da je Microsoft ograničio tržišno natjecanje, dajući Teamsu neopravdanu konkurentsku prednost u pogledu distribucije, što je bilo pojačano ograničenjima interoperabilnosti između Microsoftovih aplikacija za produktivnost (npr. Outlook i Word) te alata za komunikaciju i suradnju koji konkuriraju Teamsu. U međuvremenu je kompanija izbacila Teams iz svojeg paketa uredskih aplikacija, no niti to nije razriješilo sve probleme.

Sada, pak, stižu četiri nove obveze koje je Komisija službeno prihvatila. Prvo, Microsoft će ponuditi verzije softverskih paketa bez Teamsa po sniženoj cijeni. Drugo omogućit će korisnicima s dugoročnim licencama prelazak na pakete bez Teamsa. Kao treće, osigurat će interoperabilnost za ključne funkcionalnosti između alata za komunikaciju i suradnju koji konkuriraju Teamsu i određenih Microsoftovih proizvoda. Naposlijetku, morat će omogućiti korisnicima prebacivanje svojih podataka iz Teamsa kako bi se olakšalo korištenje konkurentskih rješenja.

Pomažući u ponovnom uspostavljanju poštenog tržišnog natjecanja, ove će obveze otvoriti tržište za druge pružatelje alata za komunikaciju i suradnju u Europi, poručuju iz (napokon vjerojatno zadovoljne) Europske komisije.

Obveze koje je Microsoft ponudio ostat će na snazi sedam godina, osim obveza koje se odnose na interoperabilnost i prenosivost podataka, koje će ostati na snazi deset godina. Za nadzor provedbe dogovora bit će zadužen poseban povjerenik.



