Spotify uvodi slanje privatnih poruka

Ljubitelji glazbe uskoro neće morati napustiti streaming aplikaciju da bi komunicirali s nekim od prijatelja, budući da će unutar Spotifya biti omogućena opcija dopisivanja, koju su navodno tražili sami korisnici

Glazbeni streaming servis Spotify možda poskupljuje za pretplatnike, ali s poskupljenjem donosi i jednu novu funkciju za sve – dopisivanje s prijateljima. Navodno su sami korisnici tražili da se uvede mogućnost dijeljenja sadržaja (pjesama, audioknjiga, podcasta) s prijateljima i obitelji, kako bi ih i oni mogli poslušati, odnosno opcija komuniciranja s poznanicima s kojima bi se čavrljalo o glazbenim preporukama i svemu vezanome uz to. Spotify je na te zahtjeve odgovorio uvođenjem mogućnosti chata unutar svoje aplikacije.

Glazba u fokusu

Sekcija Messages počet će se pojavljivati u njihovim aplikacijama već ovoga tjedna, lansiranje će biti postupno, a dopisivat će se moći korisnici na "odabranim tržištima" stariji od 16 godina, bez obzira koriste li besplatnu ili pretplatničku inačicu servisa. Unutar sučelja, koje izgleda čisto i ne razlikuje se pretjerano od WhatsAppa i sličnih aplikacija (osim što nudi manje opcija) sve će se vrtjeti oko dijeljenja sadržaja dostupnoga na servisu, no bit će moguće i na klasični način slati tekstualne poruke i reagirati na njih emotikonima.

Iz kompanije kažu da će poruke biti zaštićene enkripcijom prema najvišim industrijskim standardima, kako dok su pohranjene na uređaju, tako i tijekom slanja i primanja. No, navedeno je i da će u upotrebi biti "proaktivna tehnologija otkrivanja određenog nezakonitog i štetnog sadržaja", dok će moderatori moći nadgledati poruke koje sami korisnici prijave kao sumnjive. Dakle – ne bismo uzeli ovaj oblik komunikacije kao najsigurniji i najprivatniji na tržištu.