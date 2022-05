Istraživanje pokazalo: Aplikacije za mentalno zdravlje i molitvu imaju lošu zaštitu privatnosti

Aplikacije za mentalno zdravlje i molitvu imaju lošiju zaštitu privatnosti korisnika od većine drugih vrsta aplikacija, pokazalo je istraživanje Mozille.

„Velika većina aplikacija za mentalno zdravlje i molitvu užasno je jeziva. One prate, dijele i iskorištavaju najintimnije osobne misli i osjećaje korisnika, poput raspoloženja, mentalnog stanja i biometrijskih podataka“, rekla je voditelja Mozillinog Privacy Not Included vodiča, Jen Caltrider.

Naime, Mozilla je analizirala 32 aplikacije za mentalno zdravlje i molitvu, od kojih ih je čak 29 dobilo oznaku „privacy not included“ (privatnost nije uključena). To, dakle, ukazuje na to da su tvrtkini istraživači zabrinuti načinom na koji takve aplikacije upravljaju korisničkim podacima.

Navodi se da te aplikacije prikupljaju velike količine osobnih podataka u skladu s nejasnom politikom privatnosti, iako su dizajnirane za „škakljiva“ pitanja, poput, primjerice, mentalnog stanja korisnika. Većina je aplikacija također imala lošu sigurnosnu praksu, pa su tako dozvoljavale korisnicima da izrađuju profile sa slabim lozinkama.

Prema Mozilli, aplikacije s najgorom zaštitom privatnosti su – Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Pray.com i Talkspace. Na primjer, za Woebot kažu da dijeli podatke korisnika u svrhe oglašavanja, dok Talkspace prikuplja transkripte korisničkog chata, prenosi The Verge.

„Te aplikacije rade poput usisavača za podatke s glazurom aplikacije za mentalno zdravlje. Drugim riječima: vuk u ovčjoj koži“, zaključio je Misha Rykov, Mozillin istraživač.