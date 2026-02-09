Telemach povodom Dana sigurnijeg interneta upozorava na rizike digitalnog piratstva

Povodom sutrašnjeg Dana sigurnijeg interneta, koji se obilježava s ciljem promicanja sigurnijeg i odgovornijeg korištenja digitalnih tehnologija, Telemach nastavlja s jačanjem svijesti o rizicima koje nezakonite digitalne prakse, poput piratstva, predstavljaju za korisnike

Podaci pokazuju da u Hrvatskoj postoji između 100 i 200 tisuća korisnika servisa koji pružaju piratski sadržaj te da više od četvrtine mladih redovito konzumira ilegalne sadržaje. Takvi trendovi zahtijevaju ozbiljan, sustavan i koordiniran odgovor svih relevantnih dionika. Naime, naizgled „besplatan sadržaj“ često dolazi s visokom cijenom – piratske platforme predstavljaju ozbiljnu prijetnju korisnicima, posebice mladima, jer ih izlažu zlonamjernim softverima, krađi podataka i nesigurnom digitalnom okruženju. Istodobno, kršenjem autorskih prava ugrožava kreativnu industriju piratstvo narušava povjerenje u digitalno tržište i uzrokuje značajne gospodarske gubitke.

„Dan sigurnijeg interneta prilika je da osvijestimo kako piratstvo nije samo nezakonito, već i izravno ugrožava sigurnost korisnika. Zato u Telemachu planiramo dodatno intenzivirati vlastite aktivnosti na ovom području, primarno kroz ulaganja u alate za detekciju piratskog sadržaja i blokiranje ilegalnih izvora.

No, borba protiv piratstva mora biti dio sveobuhvatne strategije digitalne sigurnosti – kroz širu dostupnost legalnih sadržaja, suradnju unutar industrije te kontinuiranu edukaciju korisnika“, izjavila je Morana Čulo Jovičić, direktorica pravnih i regulatornih poslova Telemacha i predsjednica Udruženja za telekomunikacijske i poštanske usluge HGK, te dodala kako je cilj planiranih aktivnosti razviti odlučan i proaktivan pristup koji će omogućiti veću sigurnost digitalnog okruženja za korisnike.

Primjer učinkovite borbe protiv piratstva dolazi iz kompanije United Group, čiji je dio i Telemach, a koja već koristi inovativne AI alate za analizu i automatsko prepoznavanje TV kanala i njihovih logotipa te za generiranje izvještaja o piratskim streamovima.

Kroz edukaciju, dostupnost legalnih sadržaja, tehnološke inovacije i suradnju institucija, industrije i korisnika, moguće je smanjiti utjecaj piratskih platformi, potaknuti odgovorno digitalno ponašanje, zaštititi stvaralaštvo i graditi sigurnije, pouzdanije i održivije digitalno okruženje.