Telemach ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj prema Speedtestu

Nova analiza milijuna mjerenja korisnika potvrdila je dominaciju Telemacha u kvaliteti i brzini mobilne veze, dok kompanija istovremeno bilježi najveći broj prelazaka korisnika u svoju mrežu

Telemach je službeno proglašen najboljom i najbržom mobilnom mrežom u Hrvatskoj, prema najnovijoj analizi tvrtke Ookla, globalnog predvodnika u testiranju performansi interneta. Temeljem milijuna mjerenja koje su proveli sami korisnici putem aplikacije Speedtest tijekom posljednjih šest mjeseci 2025. godine, Telemach je odnio pobjedu u ključnim kategorijama "Best Mobile Network" i "Fastest Mobile Network".

Ovo priznanje svrstava Telemach među deset najboljih mreža na svijetu prema kriterijima kvalitete, što je za ovog domaćeg operatera – nekada percipiranoga tek kao manjeg izazivača – velika stvar.

Rezultati ukupnih performansi brzine obuhvatili su metrike preuzimanja i slanja podataka te latenciju, dok su za titulu najbolje mreže analizirani parametri poput pregledavanja weba i video streaminga. Predsjednik Uprave Telemacha, Adrian Ježina, istaknuo je kako ova nagrada potvrđuje da su investicije u mrežu prepoznate na najvažnijoj razini – kod samih korisnika. Prema njegovim riječima, misija tvrtke ostaje činiti najmoderniju tehnologiju, uključujući 5G ekosustav, dostupnom svima po pristupačnim cijenama.

Infrastrukturni uzlet mreže

Tehnička postignuća rezultat su intenzivnog četverogodišnjeg investicijskog ciklusa tijekom kojeg je Telemach transformirao svoju tržišnu poziciju u premium brend. Kapacitet mobilne mreže povećan je više od šest puta, dok je istovremeno promet u mreži porastao za gotovo 3,5 puta. Danas kompanija svojom mrežom, uključujući 5G tehnologiju, pokriva više od 99% populacije Republike Hrvatske, osiguravajući visoku propusnost i responzivnost sustava tamo gdje je to najpotrebnije.

Glavna direktorica za tehniku, Danijela Bistrički Morović, izjavila je na nedavno održanoj konferenciji na sajmu MWC u Barceloni: "Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreže te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Nastavljamo s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu kako bismo korisničko iskustvo učinili još boljim, u svakom dijelu Hrvatske."

Danijela Bistrički Morović i Adrian Ježina na MWC-u

Održivost i tržišni rast

Uz tehnološki napredak, kompanija snažno naglašava i komponentu održivog poslovanja. Cjelokupna električna energija koju Telemach koristi dolazi iz obnovljivih izvora, čime se aktivno radi na smanjenju ugljičnog otiska. Implementacijom najnovijih funkcionalnosti u radijskoj mreži značajno je unaprijeđena energetska učinkovitost, što je rezultiralo smanjenjem ukupne potrošnje energije uz istovremeno povećanje performansi sustava.

Dosljednost u pružanju visoke kvalitete usluge rezultirala je i konkretnim tržišnim uspjehom. Već treću godinu zaredom Telemach bilježi najveći broj korisnika koji prelaze iz drugih mreža upravo u njihovu. Kao jedan od ključnih pokretača digitalne infrastrukture, kompanija nastavlja stvarati preduvjete za ubrzanu digitalizaciju zajednice, jačanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva te osiguravanje ravnomjernog tehnološkog razvoja svih hrvatskih regija.