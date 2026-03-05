Telemach ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj prema Speedtestu

Nova analiza milijuna mjerenja korisnika potvrdila je dominaciju Telemacha u kvaliteti i brzini mobilne veze, dok kompanija istovremeno bilježi najveći broj prelazaka korisnika u svoju mrežu

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. ožujka 2026. u 18:25

Telemach je službeno proglašen najboljom i najbržom mobilnom mrežom u Hrvatskoj, prema najnovijoj analizi tvrtke Ookla, globalnog predvodnika u testiranju performansi interneta. Temeljem milijuna mjerenja koje su proveli sami korisnici putem aplikacije Speedtest tijekom posljednjih šest mjeseci 2025. godine, Telemach je odnio pobjedu u ključnim kategorijama "Best Mobile Network" i "Fastest Mobile Network".

Ovo priznanje svrstava Telemach među deset najboljih mreža na svijetu prema kriterijima kvalitete, što je za ovog domaćeg operatera – nekada percipiranoga tek kao manjeg izazivača – velika stvar.

Rezultati ukupnih performansi brzine obuhvatili su metrike preuzimanja i slanja podataka te latenciju, dok su za titulu najbolje mreže analizirani parametri poput pregledavanja weba i video streaminga. Predsjednik Uprave Telemacha, Adrian Ježina, istaknuo je kako ova nagrada potvrđuje da su investicije u mrežu prepoznate na najvažnijoj razini – kod samih korisnika. Prema njegovim riječima, misija tvrtke ostaje činiti najmoderniju tehnologiju, uključujući 5G ekosustav, dostupnom svima po pristupačnim cijenama.

Infrastrukturni uzlet mreže

Tehnička postignuća rezultat su intenzivnog četverogodišnjeg investicijskog ciklusa tijekom kojeg je Telemach transformirao svoju tržišnu poziciju u premium brend. Kapacitet mobilne mreže povećan je više od šest puta, dok je istovremeno promet u mreži porastao za gotovo 3,5 puta. Danas kompanija svojom mrežom, uključujući 5G tehnologiju, pokriva više od 99% populacije Republike Hrvatske, osiguravajući visoku propusnost i responzivnost sustava tamo gdje je to najpotrebnije.

Glavna direktorica za tehniku, Danijela Bistrički Morović, izjavila je na nedavno održanoj konferenciji na sajmu MWC u Barceloni: "Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreže te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Nastavljamo s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu kako bismo korisničko iskustvo učinili još boljim, u svakom dijelu Hrvatske."

Danijela Bistrički Morović i Adrian Ježina na MWC-u
Danijela Bistrički Morović i Adrian Ježina na MWC-u

Održivost i tržišni rast

Uz tehnološki napredak, kompanija snažno naglašava i komponentu održivog poslovanja. Cjelokupna električna energija koju Telemach koristi dolazi iz obnovljivih izvora, čime se aktivno radi na smanjenju ugljičnog otiska. Implementacijom najnovijih funkcionalnosti u radijskoj mreži značajno je unaprijeđena energetska učinkovitost, što je rezultiralo smanjenjem ukupne potrošnje energije uz istovremeno povećanje performansi sustava.

Dosljednost u pružanju visoke kvalitete usluge rezultirala je i konkretnim tržišnim uspjehom. Već treću godinu zaredom Telemach bilježi najveći broj korisnika koji prelaze iz drugih mreža upravo u njihovu. Kao jedan od ključnih pokretača digitalne infrastrukture, kompanija nastavlja stvarati preduvjete za ubrzanu digitalizaciju zajednice, jačanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva te osiguravanje ravnomjernog tehnološkog razvoja svih hrvatskih regija.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi