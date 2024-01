Logan Paul isplaćuje odštetu u kriptovalutama ulagačima u propali projekt CryptoZoo

Za Logana Paula svijet je čuo zaslugom njegovih video sadržaja na YouTubeu, gdje se posljednjih godina redovito nalazi na ljestvicama najplaćenijih i najbogatijih kreatora sadržaja. Osim snimanja videa, posljednjih se godina bavi i raznim ostalim poslovnim projektima, od prodaje energetskog pića, preko profesionalnog boksa, pa do videoigara i promoviranja kriptovaluta. Ovo posljednje, pak, nije mu uspjelo, pa je sada oko svega nastao i oveći skandal.

Nepostojeća igra

Paul je, naime, 2021. godine, u jeku manije za NFT-ima najavio pokretanje svoje videoigre CryptoZoo. Najava je dolazila zajedno s prikupljanjem novca, pokretanjem linije NFT-a vezanih uz igru te istoimenog altcoina. Kao što je to bio običaj, mnogi su ljubitelji Paulovog lika i djela, špekulanti i uzbuđenja željni korisnici uložili u njegove NFT-e i kriptovalutu. Činili su to očekujući da će ih kasnije moći unovčiti kroz igru, da će njima tamo kupovati virtualnu imovinu i slično. No mjeseci i godine su prolazili, a igre CryptoZoo – niotkuda.

Youtuber i njegova ekipa cijelo su vrijeme obećavali da će igra stići, nastavili prodavati kriptoimovinu te tako prikupili čak oko 18,5 milijuna dolara. Kako se igra i dalje nije pojavljivala, NFT-i su postali bezvrijedni, kriptovaluta CryptoZoo počela je značajno gubiti na vrijednosti, a Paul i njegova ekipa su se razišli.

Odšteta onima koji odustanu od tužbe

Nakon što su im mnogi zaprijetili tužbama, ovih dana je Logan Paul izišao u javnost s "velikodušnom" ponudom: kupcima NFT-a vratit će uloženi novac, tj. od njih po izvornoj cijeni otkupiti digitalne tokene. Potvrdio je i da igra nikada neće niti biti izdana, a povrat novca dobit će oni, kaže, koji se prijave u narednih mjesec dana i odustanu od tužbe. Za to je navodno pripremio 2,3 milijuna dolara.

Pokrenuta je i stranica za one koji žele pristati na otkup NFT-a

No, u tom potezu ima više problematičnih činjenica. Na njih ukazuju ulagači, koji smatraju da su prevareni. Naime, jedan NFT koštao je 2021. godine 0,1 ETH, a toliko će Paul ove godine vratiti kupcima. Ethereum je u međuvremenu izgubio oko 40% na vrijednosti, pa će i oni koji će dobiti povrat, biti na gubitku. Nadalje, Paul ne misli vraćati novce ulagačima u s igrom povezanu kriptovalutu. Naprotiv, ulagače u nju nazvao je špekulantima i kockarima, koji su riskirali pa izgubili. Sve u svemu, procjenjuje se da će od ukupne svote uložene u taj projekt, kroz NFT-e i kriptovalutu, oko 88% biti izgubljeno.

Paul za sve krivi svoje bivše suradnike. Tvrdi da su ga pokrali, da on nije zaradio niti centa, a pokrenuo je i tužbu protiv navodnih krivaca za sve. Sasvim je jasno da se on sada nada kako će ga 2,3 milijuna dolara u obliku odštete spasiti sudskog progona za prevaru. Stručnjaci kažu da bi mu to moglo donekle pomoći, ali tek u tome da dobije nešto povoljniji položaj u pregovorima s ostalim tužiteljima – kojima će vjerojatno morati isplatiti i dodatne odštete.

Svoju istragu cijelog ovog slučaja nedavno je objavio i drugi youtuber, Coffezilla, koji je prvi i bio pokrenuo sumnje u validnost cijelog, moguće prevarantskog, projekta CryptoZoo.