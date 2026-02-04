Sony WF-1000XM6 imat će drugačiji dizajn i više mikrofona

Sony bi uskoro trebao predstaviti svoje nove flagship bežične slupšalice, WF-1000XM6, koje će, prema svemu sudeći, imati novi dizajn i više mikrofona

Sony je krajem siječnja predstavio nove bežične slušalice, LinkBuds Clip, no pravi nasljednik flagship modela iz serije WF-1000X još se uvijek čeka. Sada su se, međutim, pojavile prve informacije o tom modelu, a poznat je dizajn i cijena.

Naime, Sonyjeve nadolazeće slušalice WF-1000XM6 pojavile su se nakratko u ponudi jedne tajlandske internetske trgovine. Upravo se iz tog oglasa moglo vidjeti da će slušalice imati blago izmijenjen dizajn koji djeluje nešto šire u odnosu na prethodni model te da će imati potpunu mat završnu obradu.

Zanimljiv detalj je i dodatna rešetka na kućištu slušalica koja upućuje na još jedan vanjski mikrofon. To bi značilo da će WF-1000XM6 imati ukupno četiri mikrofona po slušalici, tri vanjska i jedan unutarnji, što bi u praksi trebalo unaprijediti aktivno poništavanje buke i kvalitetu poziva.

Sony WF-1000XM6

Što se tiče kutijice za punjenje, ona također dobiva osvježeni dizajn te poprima novi zaobljeniji oblik s mat završnom obradom u crnoj i srebrnoj boji. U oglasu je navedena i preporučena cijena od 11.990 tajlandskih bahta, što odgovara iznosu od oko 380 dolara, odnosno 322 eura. Za usporedbu, WF-1000XM5 koštale su u Europi 320 eura.

Još uvijek nije poznato kada bi Sony mogao službeno predstaviti WF-1000XM6.