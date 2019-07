Sony WF-1000XM3, bežične slušalice s funkcijom potiskivanja buke

Sony je unutar svoje serije 1000X predstavio novi model bežičnih, Bluetooth, slušalica – WF-1000XM3. Novi model dolazi s također novim HD procesorom (QN1) i Dual Noise Sensor tehnologijom koja omogućava potiskivanje okolne buke kako bi zvuk bio što jasniji i kvalitetniji, odnosno kako bi korisnik iz slušalica čuo samo primjerice, glazbu, i ništa drugo.

Zahvaljujući tehnologiji Dual Noise Sensor, jedan feed-forward mikrofon i jedan feed-back mikrofon na površini slušalica mogu uhvatiti više ambijentalnog zvuka. Potom se uključuje HD procesor i kreira obrnuti zvučni val kako bi kompenzirao pozadinsku buku. Sve u rasponu dosadne buke u kabini zrakoplova, do gužve na gradskim ulicama, dramatično je utišano kako bi ostao naglasak na samoj glazbi.

HD procesor s poništavanjem šuma QN1 pruža visokokvalitetan zvuk zahvaljujući 24-bitnoj obradi zvuka i digitalnom audio konverteru (DAC) s pojačalom. Tehnologija za poboljšanje zvuka HX (DSEE HX) pojačava komprimirane digitalne glazbene datoteke, uključujući MP3 formate, kako bi se približila kvaliteti zvuka visoke rezolucije.

Slušalice WF-1000XM3 posebno su dizajnirane za veću udobnost i stabilnost u uhu. Ergonomska trodijelna struktura čvrsto drži slušalicu na mjestu, s tri potporne točke za uho. Gumena površina visokog trenja je također uključena kako bi se osigurala stabilnost.

Procesor HD QN1 ima malu potrošnju energije što omogućava znatno duže trajanje baterije i vrijeme slušanja. Slušalice omogućavaju do 24 sata slušanja glazbe s omogućenom Noise Canceling značajkom. Za ponovno nadopunjavanje baterija dovoljno je slušalice pospremiti u za to predviđenu kutiju koja služi ujedno i kao punjač. Slušalice imaju i funkciju brzog punjenja - 10 minuta punjenja osigurava do 90 minuta trajanja baterije.

Slušalice imaju i značajku Quick Attention koja omogućava isključivanje opcije za poništavanje buke kako bi korisnik prema potrebi mogao bez skidanja slušalica čuti što se oko njega događa. Za to je dovoljno postaviti prst na touch panel lijeve slušalice. Na isti način može se pauzirati, preskakati glazbene datoteke te aktivirati glasovnog asistenta (Google Assistant) kako bi se slušalicama upravljamo još jednostavnije, glasom.

Sony WF-1000XM3 podržava i Wearing Detection, odnosno, slušalice mogu prepoznati kada ih korisnik koristi, a kada ne. Shodno tomu, kada slušalice prepoznaju da ih je korisnik prestao koristiti, slušalice će same pauzirati glazbu, a po vraćanju u uho, automatski nastaviti s reprodukcijom. Također slušalice podržavaju aplikaciju Sony Headphones Connect preko koje je moguće precizno podesiti funkcije zvuka, poništavanja šumova, kontrola na dodir i drugo.

Slušalice Sony WF-1000XM3 u prodaju stiži sredinom kolovoza 2019. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Preporučena cijena je 1.972,80 kuna (PDV uključen).