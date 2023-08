Sigurnosne zakrpe za Chrome ubuduće svakoga tjedna

Google za najpopularniji internetski preglednik na svijetu, Chrome, redovito izdaje veća ažuriranja u stabilnoj javnoj verziji jednom mjesečno. Između njih, do sada je bio običaj svaka dva tjedna pustiti u javnu distribuciju manje nadogradnje, koje su sadržavale sigurnosne zakrpe i ažuriranja manjih propusta. Međutim, sigurnosno je okruženje postalo izazovnije, a napadi i iskorištavanja različitih propusta sve intenzivniji, pa su u Googleu odlučili ubrzati ritam sigurnosnih ažuriranja.

Tjedna doza zakrpa

Od Chromeove verzije 116, koja je puštena u opticaj ovih dana, sigurnosna ažuriranja redovito će stizati dvostruko češće, jednom tjedno. Korisnici u radu ne bi smjeli primijetiti ništa drugačije, kaže Chromeov developerski tim, no korištenje preglednika bit će im sigurnije. Iako ne mogu jamčiti krpanje baš svih 0-day ili n-day propusta istog dana, novi ritam dostave ažuriranja skratit će vrijeme čekanja na zakrpe za prosječno 3,5 dana, čime će prostor hakerima za iskorištavanje otkrivenih nedostataka biti značajno smanjeno.

Isto tako, tjedna će ažuriranja smanjiti potrebu za izvanrednim zakrpama, koje je Chrome u prošlosti znao dobivati i između redovnih nadogradnji, u slučajevima kada se za time pojavila prijeka potreba. Od sada će većina takvih hitnih zakrpa moći biti isporučena u sklopu redovne tjedne doze zakrpa.

Manji dio korisnika dobivat će i testne notifikacije, koje će im u gornjem desnom uglu prozora davati do znanja da im je na raspolaganju nova inačica Chromea. Svima ostalima preglednik će se s vremena na vrijeme samostalno ažurirati, kao i do sada, a najnoviju verziju uvijek se može potražiti kroz izbornik Help / About Google Chrome.