Windows Recall (Sjećanja) - Totalni opoziv

Sve veća integracija rješenja umjetne inteligencije u svakodnevicu, premda u mnogo slučajeva može donijeti i opipljivu korist, nekada može itekako uzrokovati kontroverze. Jedan od takvih primjera upravo je značajka Windows Recall koju je Microsoft službeno predstavio 20. svibnja 2024. godine i to kao dio događaja koji je bio posvećen sasvim novoj klasifikaciji računala, koju se u posljednje vrijeme sve češće susreće, Copilot+ PC. Štoviše, Recall je bila jedna od ključnih značajki koja je trebala učiniti ta računala, s naglašenim oslanjanjem na umjetnu inteligenciju, zanimljivijima i privlačnijima širokom krugu korisnika. Međutim, snažne kritike na račun sigurnosnih propusta u načinu implementacije, ne samo da su dovele do odgode da se ta značajka pojavi na novim računalima (inicijalno je trebala dolaziti s računalima već od 18. lipnja 2024.), nego su natjerale Microsoft da ozbiljnije promisli o redizajnu sigurnosne arhitekture Recalla. I to s punim pravom, jer je inicijalna implementacija bila, najblaže rečeno, sigurnosna katastrofa.