Microsoft testira redizajnirani Run izbornik u Windowsima 11

'Poboljšanja ne ubrzavaju samo Run, već pridonose i većoj učinkovitosti cijelog operativnog sustava', tvrde iz Microsofta

Microsoft je započeo testiranje redizajniranog Run izbornika u Windowsu 11, koji donosi osvježeno sučelje, podršku za tamni način rada i navodno bolje performanse. Nova verzija trenutačno je dostupna korisnicima unutar Insider programa u Experimental Channelu.

Iz Microsofta kažu da je u sklopu promjena uklonjen gumb Browse koji je služio kao prečac do korisničkih datoteka budući da je, kako kažu, bio vrlo rijetko korišten. Umjesto njega, uvedena je nova naredba „~\“ koja vodi izravno u korisnički direktorij.

Redizajnirani Run izbornik temelji se na tehnologiji Command Palettea iz PowerToysa, alata koji omogućuje brzo pokretanje naredbi, otvaranje web stranica i pretraživanje datoteka. Aktivacija novog sučelja dostupna je kroz postavke sustava, u odjeljku Advanced.