Microsoft testira redizajnirani Run izbornik u Windowsima 11

'Poboljšanja ne ubrzavaju samo Run, već pridonose i većoj učinkovitosti cijelog operativnog sustava', tvrde iz Microsofta

Matej Markovinović nedjelja, 3. svibnja 2026. u 08:47
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Microsoft je započeo testiranje redizajniranog Run izbornika u Windowsu 11, koji donosi osvježeno sučelje, podršku za tamni način rada i navodno bolje performanse. Nova verzija trenutačno je dostupna korisnicima unutar Insider programa u Experimental Channelu.

Iz Microsofta kažu da je u sklopu promjena uklonjen gumb Browse koji je služio kao prečac do korisničkih datoteka budući da je, kako kažu, bio vrlo rijetko korišten. Umjesto njega, uvedena je nova naredba „~\“ koja vodi izravno u korisnički direktorij.

Redizajnirani Run izbornik temelji se na tehnologiji Command Palettea iz PowerToysa, alata koji omogućuje brzo pokretanje naredbi, otvaranje web stranica i pretraživanje datoteka. Aktivacija novog sučelja dostupna je kroz postavke sustava, u odjeljku Advanced.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi