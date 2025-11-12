OpenAI: Razvojni developerski ciklusi s dva tjedna skraćeni na samo jedan dan

Marc Manara, voditelj startupa u OpenAI-u, otkriva kako AI-nativne tvrtke ostvaruju stotine milijuna dolara prihoda i zašto se razvojni ciklusi drastično skraćuju. Saznajte što to znači za budućnost tehnološkog sektora

Bug.hr srijeda, 12. studenog 2025. u 21:38
📷 Unsplash
Unsplash

Prema nedavnom razgovoru na TechCrunch Equity podcastu, Marc Manara, koji u OpenAI-u vodi odjel za startupe, ističe da je umjetna inteligencija nadišla fazu ideja i eksperimenata te postala pokretač stvarnog poslovanja. Tvrtke koje su izgrađene na AI tehnologiji već sada dosežu impresivne brojke, a brzina inovacija mjeri se u danima, a ne tjednima.

Manara je u razgovoru na konferenciji TechCrunch Disrupt 2025 podijelio ključne uvide o tome kako OpenAI služi kao platforma i podrška novoj generaciji tehnoloških tvrtki.

Jedna od najdramatičnijih promjena koje AI donosi jest skraćivanje razvojnih ciklusa. Klasični dvotjedni sprintovi, koji su desetljećima bili standard u agilnom razvoju softvera, sada se zamjenjuju jednodnevnim iteracijama. To, prema Manari, zahtijeva potpunu reorganizaciju inženjerskih timova i načina na koji pristupaju razvoju proizvoda. Brzina postaje ključna konkurentska prednost, a tvrtke koje se ne prilagode riskiraju zaostajanje.

Osim brzine, raste i potražnja za specijalizacijom. Manara naglašava kako startupi sve više prilagođavaju AI modele za specifične zadatke u industrijama poput zdravstva, financija i prava. Ono što se donedavno činilo tehnički nedostižnim, poput razvoja AI alata za preciznu dijagnostiku ili automatiziranu financijsku analizu, danas postaje stvarnost. AI-nativne tvrtke već ostvaruju godišnje prihode koji premašuju 200 milijuna dolara, dokazujući komercijalnu isplativost ovih rješenja.

Unatoč ogromnom napretku, postoje područja u kojima umjetna inteligencija još nije u potpunosti integrirana. Sljedeća granica, kako za AI modele tako i za startupe, leži u autonomnim zadacima koji zahtijevaju dugoročno planiranje i djelovanje. Rješavanje tih kompleksnih izazova otvorit će potpuno nove mogućnosti i tržišta.

Za sve koje zanima detaljnije što je Marc Manara izjavio u svom nastupu, cijela epizoda podcasta dostupna je na platformama poput Apple Podcasts, Spotify i drugih.



