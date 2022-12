Airbus razvija avionski motor pogonjen vodikovim ćelijama

Airbus se, kao i veći dio zrakoplovne industrije, okreće ekološki prihvatljivijim rješenjima za pogon svojih zrakoplova. Već od ranije znamo kako provode program dekarbonizacije ZEROe, čiji je krajnji cilj do 2035. godine u upotrebu uvesti prve putničke zrakoplove pogonjene čistim gorivima, primarno vodikom. U te su svrhe već predstavili nekoliko koncepata letjelica, razmatrali izgaranje čistog vodika, a prošloga su tjedna otkrili kako rade i na avionskim motorima koji rade na električnu energiju, dobivenu iz vodikovih gorivnih ćelija.

Vodikove su ćelije jedno od mogućih rješenja ovog problema, kažu iz Airbusa, a trenutačno rade na ispitivanju tehnologije, kako bi utvrdili može li ona zaista biti spremna za komercijalnu upotrebu do 2035. godine. Ako u testiranjima postignu zacrtane ciljeve, vodikove bi ćelije s ovakvim motorima trebale biti u stanju pogoniti putničke zrakoplove kapaciteta do 100 putnika, na relacijama dugim do 1.000 nautičkih milja (1.852 km).

Airbus SAS 2022, Hervé Gousse – Master Films

Ćelije ili izgaranje vodika?

Airbus kaže kako će nastaviti ulagati u ovu tehnologiju, jer im ona daje dodatnu opciju za arhitekturu na kojoj će se zasnivati zrakoplovi linije ZEROe. Konačna sudbina ove tehnologije trebala bi biti odlučena u narednim godinama, a razvoj prvih zrakoplova trebao bi započeti 2027. ili 2028. godine.

Vodik će zasigurno biti glavna alternativa fosilnim gorivima, smatraju u ovoj kompaniji, samo još nije odlučeno hoće li ga se izravno izgarati u motorima ili koristiti za stvaranje električne energije kroz gorivne ćelije. Potonje rješenje ima nekoliko prednosti: moguće ga je skalirati dodavanjem novih ćelija u sustav, ne stvara emisije dušičnih oksida, niti zrakoplovi pogonjeni na taj način za sobom ostavljaju kondenzacijske tragove.