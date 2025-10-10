AMD i Sony prikazali su tehnološki napredak koji će iskoristiti u novom PlayStationu

U novom videu na službenom YouTube kanalu PlayStationa ponuđen je prvi uvid u tehnologije na kojima Sony i AMD rade posljednje dvije godine

Damir Radešić petak, 10. listopada 2025. u 13:03

Nije nikakva tajna da Sony i AMD rade na novim tehnologijama koje će biti podloga novog PlayStationa 6, a napredak ostvaren u posljednje dvije godine prikazan je u novom videu na službenom kanalu PlayStationa na YouTubeu. Spomenuti video ugošćuje Marka Cernyja, čovjeka koji stoji iza arhitekture PlayStationa 5, i Jacka Huynha iz AMD-a, koji su u nešto manje od devet minuta otkrili Project Amethyst, koji prema naslovu videa predstavlja budućnost igranja. 

Konkretno, obje tvrtke zajedničkim snagama razvijaju „Neural Arrays“, jedinstveni AI sustav sastavljen od skupa računalnih jedinica konfiguriranih za dijeljenje i obradu podataka, što bi trebalo ubrzati izračune. Tehnologija „Radiance Cores“ pak je zadužena za ray tracing u stvarnom vremenu, što bi trebalo rezultirati većim brojem sličica u sekundi (FPS-ova) i kvalitetnijom grafikom, dok je „Universal Compression“, kako i ime sugerira, sustav koji će komprimirati dostupne podatke unutar GPU-a, čime će osloboditi propusnost memorije i omogućiti bolje performanse uz veću učinkovitost.

Valja naglasiti da su spomenute inovacije još uvijek u razvoju i testiraju se u simuliranom okruženju, a kako u jednom trenutku kaže Mark Cerny: „Rezultati su prilično obećavajući i stvarno sam uzbuđen uvrstiti ih u buduće konzole za par godina.“ Oni hrabriji kažu da bismo ih mogli vidjeti na djelu u PlayStationu 6 u neko doba 2028., no pričekajmo radije službenu najavu nove konzole.



