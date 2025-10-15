Anduril predstavio EagleEye, povezani vojni sustav proširene stvarnosti

Osnivač Oculusa i Andurila Palmer Luckey ovim se proizvodom vraća svojim korijenima, pa ponovno predstavlja naglavni uređaj, samo što je ovog puta namijenjen ratovanju, a ne igranju

Sandro Vrbanus srijeda, 15. listopada 2025. u 09:12
📷 Anduril Industries
Anduril Industries

Tehnološka tvrtka Anduril Industries predstavila je svoj novi proizvod nazvan EagleEye. Zapravo nije riječ o jednom proizvodu već o modularnom vojnom ekosustavu uređaja podržanih umjetnom inteligencijom, koji unutar jedinstvene prilagodljive arhitekture objedinjuju zapovijedanje i kontrolu, digitalni vid te sposobnost preživljavanja na ratištu.

Predstavljanjem ovog sustava, Anduril nastavlja s realizacijom svoje vizije pretvaranja svakog vojnika u "povezani čvor" na bojnom polju, a njegov osnivač Palmer Luckey vraća se onome što ga je prvo proslavilo i na čemu se prvome obogatio s Oculusom – razvoju naglavnih uređaja za virtualnu i proširenu stvarnost.

"AI partner na bojištu"

Sustav EagleEye moći će služiti za planiranje misije, percepciju, proširenje situacijske svjesnosti i upravljanje bespilotnim sustavima. Sve to bit će dostupno unutar laganog uređaja integriranoga u kacigu. Ovaj se projekt nadovezuje na prethodne Andurilove programe za američku vojsku, pa s njima čini cjelovitu platformu mješovite stvarnosti. EagleEye se nadograđuje na postojeće temelje spajanjem softvera za zapovijedanje s head-up zaslonom i hardverom integriranim u kacigu.

📷 Anduril Industries
Anduril Industries

"Ne želimo pripadnicima oružanih snaga dati novi alat – dajemo im novog suborca. Ideja o AI partneru ugrađenom u vaš zaslon zamišljala se desetljećima. S EagleEyeom, prvi put je ostvarena", izjavio Luckey.

Nove mogućnosti

Osnovne sposobnosti sustava EagleEye uključuju napredno planiranje misija putem kolaborativnog 3D prikaza terena visoke razlučivosti. Operateri mogu uvježbavati misije, koordinirati kretanje i integrirati video prijenose uživo, stvarajući tako zajedničku sliku bojišta prije i tijekom misije. Napredno praćenje vlastitih snaga omogućuje precizno lociranje suboraca u prostoru, poput njihove točne pozicije unutar zgrade, za razliku od prikaza točke na 2D karti. HUD zaslon poboljšava percepciju vojnika preklapanjem digitalnih informacija preko stvarnog svijeta. Sustav uključuje optički prozirni dnevni, ali i ekran za noćni rad.

📷 Anduril Industries
Anduril Industries

Korištenjem Andurilove AI mreže distribuiranih senzora Lattice, sustav spaja podatke u stvarnom vremenu s cijelog bojišta, omogućujući operaterima otkrivanje i praćenje prijetnji čak i kada im nisu u vidokrugu. Senzori za stražnji i bočni pogled proširuju percepciju bez ometanja, dok prostorni zvuk i detekcija radiofrekvencija upozoravaju operatera na skrivene ili neposredne prijetnje. Cjelokupni sustav omogućuje upravljanje bespilotnim letjelicama, pozivanje vatrene potpore i kontrolu robotskih sustava u pokretu. Kao dio ekosustava Lattice, EagleEye oprema pješaštvo sposobnošću planiranja, borbe i preživljavanja, osiguravajući im stalnu povezanost sa svim resursima na bojnom polju, čak i u okruženjima s prekinutom, degradiranom, isprekidanom ili ograničenom komunikacijskom vezom.

Dizajniran za borca

EagleEye je dizajniran imajući na umu zahtjeve vojnika, s ergonomskim oblicima, modularnim dodacima i softverski definiranom arhitekturom, poručuju iz Andurila. Dostupan je u različitim konfiguracijama, uključujući kacigu, vizir i naočale. Anduril je na ovom projektu surađivao s kompanijama kao što su Meta, Qualcomm i Gentex Corporation, koristeći njihova postojeća ulaganja u tehnologije proširene stvarnosti, izdržljive optike, senzora i balističkih kaciga. Ovakav pristup suradnje s komercijalnim sektorom smanjuje troškove, ubrzava razvoj i osigurava kontinuiranu mogućnost nadogradnje sustava – što su sve ciljevi koje Anduril i inače ima zacrtane pri razvoju svojih ostalih naprednih vojnih sustava.

O suradnji s Metom već se pisalo ranije ove godine, a ovaj projekt prvi je javno dostupni rezultat te suradnje nekadašnjih poslovnih partnera, Zuckerberga i Luckeya. Projekt isporuke uređaja za proširenu stvarnost Oružanim snagama SAD-a Anduril je preuzeo od Microsofta, nastavivši ono što je započeto s projektom Hololens, no očito podižući tehnološki i operativno sve na višu razinu.

