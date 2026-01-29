Hrvatsku ćemo u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva gledati i iz prvog lica

Gledatelji će na Europskom prvenstvu moći pratiti utakmice polufinala i finala iz sudačke perspektive zahvaljujući inovativnom sustavu RefCam, koji se prvi put primjenjuje u profesionalnom rukometu

Sandro Vrbanus četvrtak, 29. siječnja 2026. u 14:00
📷 X / @EHF_Activities
X / @EHF_Activities

Pratite li rukomet, onda već znate da je Hrvatska reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva, da će igrati za medalje, ali i da je ovo prvenstvo donijelo određene tehnološke novitete. Ono što smo već vidjeli do sada jest obveza sudaca da, u slučaju kad provjeravaju neku spornu situaciju uz pomoć video tehnologije, svoju odluku javno objasne publici putem mikrofona koje nose na glavama. No, tu nije kraj tehnološkom napretku na ovom prvenstvu.

RefCam u polufinalu i finalu

Europska rukometna federacija (EHF) najavila je dodatni iskorak, koji će biti ostvaren uvođenjem sustava RefCam. Riječ je o kamerama montiranima na glavu sudaca koje omogućuju pogled iz prvog lica, čime se produkcija sadržaja s vodećeg reprezentativnog natjecanja podiže na višu razinu. Tehnologija njemačke tvrtke Riedel Communications po prvi će se put u povijesti europskog rukometa koristiti tijekom polufinalnih i finalnih utakmica u danskom Herningu, na kojima će sudjelovati i naša reprezentacija.

Iako je primarno namijenjena za obogaćivanje TV prijenosa uživo, EHF planira koristiti prikupljene snimke s ovih naglavnih kamera i u postprodukciji. Cilj je rukometnim navijačima ponuditi jedinstven i, kako se to često kaže, "imerzivan" uvid u igru. Video signal sa sudačkih kamera bit će integriran u globalni televizijski prijenos, što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi EHF-a na velikim natjecanjima i prvi je put da se uvodi na ovako visokoj razini profesionalnog rukometa.

Suradnja s partnerima

Projekt se realizira u suradnji s tvrtkom DEKRA, službenim sudačkim partnerom prvenstva, a snimke će se uparivati i sa sudačkim audio zapisima. Takav pristup omogućit će navijačima dublje razumijevanje ne samo igre, već i načina na koji suci vode utakmicu, međusobno komuniciraju i reagiraju u ključnim trenucima. Prvi isječci, kao nastavak serijala "Final Whistle", bit će dostupni na službenim kanalima EHF-a već tijekom samog turnira. Suradnja obuhvaća muško i žensko Europsko prvenstvo 2026. godine, a ostvarena je putem tvrtke Infront, ekskluzivnog medijskog i marketinškog partnera EHF-a.

Usput rečeno, video tehnologija za pregled spornih situacija u rukomet je ušla prije deset godina. Europska rukometna federacija prvi je put uvela Video Proof System na Europskom prvenstvu za muškarce u Poljskoj 2016., a potom i na Final4 turniru Lige prvaka iste godine. Slično kao i nogometu, koristi se za provjere kritičnih situacija, poput postizanja golova, ozbiljnih prekršaja (za izravni crveni karton) koji su se dogodile izvan vidnog polja sudaca te incidenata koji mogu utjecati na konačni rezultat.

Polufinalne utakmice Europskog rukometnog prvenstva EHF EURO 2026 na rasporedu su u petak, 30. siječnja, a finale i razigravanje za treće mjesto u nedjelju, 1. veljače.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi