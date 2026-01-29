Hrvatsku ćemo u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva gledati i iz prvog lica

Gledatelji će na Europskom prvenstvu moći pratiti utakmice polufinala i finala iz sudačke perspektive zahvaljujući inovativnom sustavu RefCam, koji se prvi put primjenjuje u profesionalnom rukometu

Pratite li rukomet, onda već znate da je Hrvatska reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva, da će igrati za medalje, ali i da je ovo prvenstvo donijelo određene tehnološke novitete. Ono što smo već vidjeli do sada jest obveza sudaca da, u slučaju kad provjeravaju neku spornu situaciju uz pomoć video tehnologije, svoju odluku javno objasne publici putem mikrofona koje nose na glavama. No, tu nije kraj tehnološkom napretku na ovom prvenstvu.

RefCam u polufinalu i finalu

Europska rukometna federacija (EHF) najavila je dodatni iskorak, koji će biti ostvaren uvođenjem sustava RefCam. Riječ je o kamerama montiranima na glavu sudaca koje omogućuju pogled iz prvog lica, čime se produkcija sadržaja s vodećeg reprezentativnog natjecanja podiže na višu razinu. Tehnologija njemačke tvrtke Riedel Communications po prvi će se put u povijesti europskog rukometa koristiti tijekom polufinalnih i finalnih utakmica u danskom Herningu, na kojima će sudjelovati i naša reprezentacija.

Iako je primarno namijenjena za obogaćivanje TV prijenosa uživo, EHF planira koristiti prikupljene snimke s ovih naglavnih kamera i u postprodukciji. Cilj je rukometnim navijačima ponuditi jedinstven i, kako se to često kaže, "imerzivan" uvid u igru. Video signal sa sudačkih kamera bit će integriran u globalni televizijski prijenos, što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi EHF-a na velikim natjecanjima i prvi je put da se uvodi na ovako visokoj razini profesionalnog rukometa.

𝐇𝐀𝐍𝐃𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐅'𝐒 𝐄𝐘𝐄𝐒 👁️The EHF will introduce an innovative new technology at the final weekend of the Men’s #ehfeuro2026: the 𝐑𝐞𝐟𝐂𝐚𝐦, developed by Riedel Communications! 🔥#ehf #handball #RiedelRefCam #RefCam pic.twitter.com/SFSMWAbA4H — European Handball Federation (@EHF_Activities) November 5, 2025

Suradnja s partnerima

Projekt se realizira u suradnji s tvrtkom DEKRA, službenim sudačkim partnerom prvenstva, a snimke će se uparivati i sa sudačkim audio zapisima. Takav pristup omogućit će navijačima dublje razumijevanje ne samo igre, već i načina na koji suci vode utakmicu, međusobno komuniciraju i reagiraju u ključnim trenucima. Prvi isječci, kao nastavak serijala "Final Whistle", bit će dostupni na službenim kanalima EHF-a već tijekom samog turnira. Suradnja obuhvaća muško i žensko Europsko prvenstvo 2026. godine, a ostvarena je putem tvrtke Infront, ekskluzivnog medijskog i marketinškog partnera EHF-a.

Usput rečeno, video tehnologija za pregled spornih situacija u rukomet je ušla prije deset godina. Europska rukometna federacija prvi je put uvela Video Proof System na Europskom prvenstvu za muškarce u Poljskoj 2016., a potom i na Final4 turniru Lige prvaka iste godine. Slično kao i nogometu, koristi se za provjere kritičnih situacija, poput postizanja golova, ozbiljnih prekršaja (za izravni crveni karton) koji su se dogodile izvan vidnog polja sudaca te incidenata koji mogu utjecati na konačni rezultat.

Polufinalne utakmice Europskog rukometnog prvenstva EHF EURO 2026 na rasporedu su u petak, 30. siječnja, a finale i razigravanje za treće mjesto u nedjelju, 1. veljače.