Iz filmova u stvarnost: umjetna gravitacija

University of Colorado Boulder mjesto je na kojem se razvija "osobni sustav za stvaranje umjetne gravitacije" (Human Eccentric Rotator Device), inspiriran sličnim, ali značajno većim, sustavima kakvi su viđeni u znanstvenofantastičnim filmovima. 2001: Odiseja u svemiru, Interstellar ili The Martian primjeri su filmova u kojima se velikim centrifugama replicira zemaljska gravitacija – no, u slučaju Boulderovog pokušaja riječ je o daleko manjim strojevima. Svejedno, namjena im je ista – rotiranjem pokušati osobi dati osjećaj gravitacije tamo gdje ga nema.

U filmovima rotiraju cijeli svermiski brodovi, a u Coloradu samo po jedna osoba

Učinci mikrogravitacije na ljudsko tijelo još uvijek nisu u potpunosti istraženi, ali je pokazano da mogu biti štetni, pa bi uređaji poput ove osobne centrifuge mogli poslužiti kao "gravitacijski wellness" u nekim budućim dugim svemirskim misijama, ili na trajnim bazama na, primjerice, Mjesecu.

Kako bi malene rotacijske platforme za jednu osobu mogle imitirati Zemljino gravitacijsko polje potrebno je da se vrte prilično brzo, a to kod ljudi izaziva mučninu. Stoga ovi znanstvenici eksperimentiraju s različitim brzinama vrtnje, i došli su do zaključka da je brzina od oko 17 okretaja u minuti ona na koju se ljudi mogu priviknuti, a opet bi imali i učinke gravitacije koji bi bili povoljni za njihovo zdravlje. Ako se, dakako, nađu u svemiru na duže vrijeme.