Project Shadow: privatna kompanija razvija "orbitalne presretače"

Američki Apex, privatna svemirska kompanija koja se definira kao prvi svjetski masovni proizvođač satelitskih platformi, pokreće Project Shadow, misiju usmjerenu na demonstraciju ključnih tehnologija svemirskih presretača. Cilj tog projekta je unaprjeđenje američkih obrambenih sposobnosti u svemiru i razvoj tehnologija potrebnih za postavljanje konstelacije svemirskih presretača – nešto što bi u budućnosti moglo biti dijelom Trumpovog koncepta Zlatne kupole.

Demonstracija u orbiti

Prema riječima Iana Cinnamona, izvršnog direktora Apexa, kompanija radi vrlo brzo kako bi osigurala američku prednost u "novoj svemirskoj utrci". U vrlo kratkom roku lansirat će, kaže, platformu nosača za svemirske presretače, nazvanu Orbitalni spremnik (Orbital Magazine), koja će potom postaviti više prototipova presretača projektila u orbitu. Oni bi, pak, bili namijenjeni presretanju neprijateljskih svemirskih letjelica, satelita i slično.

Cinnamon je naglasio da Apex razvija ovu tehnologiju u potpunosti vlastitim sredstvima, odnosno privatnim kapitalom, bez čekanja na ugovore kojim bi osigurali financiranje iz saveznog proračuna. U to će navodno uložiti oko 15 milijuna dolara, a spominje se da bi jedan od partnera mogao biti i Anduril, tech poduzetnika Palmera Luckeya.

Project Shadow trebao bi napredovati od faze dizajna do testnog ispaljivanja u orbiti za manje od godine dana. Lansiranje je, naime, zakazano već za lipanj sljedeće godine, a bit će obavljeno korištenjem jedne od Apexovih komercijalno dostupnih satelitskih platformi. Jednom kad dospije u orbitu, letjelica najavljena kao Orbitalni spremnik će rasporediti dva satelitska presretača. Njih će pogoniti zasebni potisnici, odnosno raketni motori na čvrsto gorivo, vanjskog proizvođača.

Ključni fokus te misije bit će demonstracija temeljnih sposobnosti Orbitalnog spremnika. Platforma će pokušati pokazati svoju sposobnost upravljanja presretačima, izdavanja naredbe za paljbu prema metama te ostvarivanja podatkovne veze u svemiru, koja će služiti za slanje podataka i ažuriranja misije u stvarnom vremenu, nakon ispuštanja tereta u orbitu. Ukupna masa presretača utovarenih u spremnik moći će iznositi do 5.000 kilograma, čime bi se u orbiti mogla postaviti velika razgranata mreža od više tisuća presretača – baš kao što bi to Trump htio imati u svojoj Zlatnoj kupoli.

Demo jedinica Orbitalnog spremnika uključivat će softverski definiran radio sposoban za prijenos i primanje poruka, omogućujući zaštićenu svemirsku radiokomunikaciju među dijelovima sustava. Osim komunikacije, platforma će služiti kao sustav za održavanje života presretača, osiguravajući im energiju, grijanje i softversku te ostalu "logističku" podršku.