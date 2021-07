Prvi čelični 3D ispisani most otvoren u Amsterdamu

Nakon više godina pripreme i razvoja, kompanija MX3D izradila je i ovoga tjedna u Amsterdamu postavila prvi most u potpunosti izrađen od čelika tehnologijom 3D ispisa

Prije više od tri godine prenijeli smo najavu nizozemske kompanije MX3D, koja se bavi tehnologijama 3D ispisa, o tome da će na taj način od čelika izraditi, kao prvi u svijetu, potpuno funkcionalan pješački most. Tada su imali tek umanjeni prototip, da bi ovoga tjedna njegovu punu verziju postavili u najstarijoj amsterdamskoj četvrti, De Wallen (poznatoj i kao četvrt crvenih svjetiljki).

Testni poligon za tehnologiju

U konačnici most, izrađen aditivnom proizvodnjom, taljenjem nehrđajućeg čelika sloj po sloj, teži oko 4,5 tone. Konstrukcija je duga 12,6 te široka 6,3 metara, a sami ispis strukture trajao je oko 6 mjeseci. Na tom su poslu radila četiri industrijska robota tvrtke MX3D, iz koje poručuju da su na cijelom projektu radili još od 2015. godine, jer su paralelno razvijali i naprednu tehnologiju za 3D ispis metala kojom su ga ispisali.

Ovaj most postao je i "laboratorij" za ispitivanje nove tehnologije. Naime, prije postavljanja opremljen je s preko desetak senzora koji će detaljno pratiti opterećenje, sile, naprezanja, kretanje, temperaturu i vibracije konstrukcije mosta. To će njegovim kreatorima poslužiti da bi analizirali kako se on ponaša u stvarnim uvjetima, kada preko njega prelaze pješaci i biciklisti, te kako reagira na promjene vremenskih uvjeta. Isto tako, podaci će biti obrađivani modelom strojnog učenja koji će im reći "popušta" li struktura te treba li joj održavanje ili kakva dorada.

Ovoga četvrtka prvi čelični 3D ispisani most u svijetu svečano je otvorila nizozemska kraljica Máxima. Projekt je financirao grad Amsterdam, a u njegovoj izradi su osim MX3D-a sudjelovali i britanska inženjerska kompanija Arup kao i stručnjaci s Imperial Collegea u Londonu, uz sudjelovanje još desetak partnerskih tvrtki i sveučilišta.

Kad smo već kod 3D ispisanih mostova, prisjetimo se i onoga najvećega, postavljenoga u Kini početkom 2019. godine. On je ujedno najveći 3D printani most na svijetu, ali je, za razliku od ovoga u Amsterdamu, izrađen od pojedinačno ispisanih betonskih blokova, a ne u komadu.