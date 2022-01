Dogovor oko 5G mreža u SAD-u: oko zračnih luka bit će isključene

Američki su teleoperateri prvo pristali na odgodu pokretanja svojih novih 5G mreža u C-bandu do 19. siječnja, a kada ih aktiviraju, oko 50 najvažnijih zračnih luka morat će imati zonu isključenja

Američke vlasti, agencija za avijaciju FAA, agencija za telekomunikacije FCC, Boeing, Airbus, avioprijevoznici te naposlijetku teleoperateri Verizon i AT&T – svi oni bili su uključeni u pregovore oko načina i termina pokretanja novih 5G mobilnih mreža u Sjedinjenim američkim državama. O problematici mogućih interferencija 5G mreže u C-bandu (frekvencijskom području između 3,7 i 4,2 GHz) s radarskim visinomjerima komercijalnih zrakoplova već smo izvještavali, pa sada donosimo i vijest o tome da je kompromis napokon postignut.

Šest mjeseci "buffera"

Krajem tjedna AT&T i Verizon pristali su na to da svoje 5G mreže, prema zahtjevima vladajućih, uključe 19. siječnja, a FAA je izdala detaljne upute o tome kako će se ove mobilne mreže nove generacije morati ponašati u blizini zračnih luka. Operateri su to prihvatili, a FAA je potom objavila i finalni popis od 50 zračnih luka oko kojih će 5G mreže morati imati tzv. "buffer" zone tijekom narednih šest mjeseci. One će pokrivati područje koje zrakoplovi mogu preletjeti u 20 sekundi leta oko zračne luke.

Zračne luke odabrane su prema njihovoj veličini, značaju, količini prometa, ali i položaju – s ciljem da se smanji mogućnost da putnički ili teretni zrakoplovi tamo slijeću u uvjetima loše vidljivosti, moraju se oslanjati na radarski visinomjer i time riskiraju interferenciju od 5G mreže. Oko tako odabranih zračnih luka, dakle, 5G u C-bandu neće biti aktiviran 19. siječnja.

Američka agencija za avijaciju napominje kako je riječ o kompromisu te da i dalje rade na mjerama koje bi trebale osigurati da do interferencija ne dođe, kako bi zračni promet bio potpuno siguran. U svrhe informiranja javnosti pokrenuli su i posebnu stranicu sa svim ključnim informacijama o 5G mrežama i sigurnosti avijacije.

Zašto u Francuskoj može?

Među ostalim, tamo objašnjavaju i zašto 5G u nekim zemljama ne predstavlja nikakvu opasnost za zrakoplove, a u SAD-u ipak postoji određeni rizik. Kao primjer su uzeli Francusku, i naveli da su tamo uvedene šire zone isključenja oko zračnih luka, postavljene na 96 sekundi leta, snage odašiljača su manje, a antene su usmjerene prema tlu.