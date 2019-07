MAXtv To Go od rujna i u Stream On opciji Hrvatskog Telekoma

Stream On opcija od rujna postaje bogatija za MAXtv To Go, najbogatiji TV i sportski sadržaj u Europi. Tako se MAXtv To Go pridružuje platformama HBO GO, Netflix, Pickbox i YouTube, koje korisnici HT-a imaju mogućnost neograničeno streamati bez trošenja podatkovnog prometa ugovorenog u tarifi – dojavili su danas iz Hrvatskog Telekoma.

Korisnici će sav video sadržaj moći neograničeno gledati bez dodatnih naknada preko jedinstvene opcije Stream On, uz uvjet da imaju podatkovnog prometa u osnovnoj tarifi.

Trendovi pokazuju da je već danas video format najbrže rastući format komunikacije i u cijelom svijetu se sve više gleda video sadržaj koji zahtjeva mnogo podatkovnog prometa, od YouTube videa do filmova i serija. Očekuje se da će video sadržaj do 2020. globalno zauzimati čak 85 posto ukupnog internet prometa. U Hrvatskoj, trećina korisnika gleda televizijski ili video sadržaj više puta tjedno putem pametnog telefona, a tehnologija i razvoj novih platformi za gledanje TV i video sadržaja značajno su promijenili naše navike.

Upravo zato, Hrvatski Telekom je još prošle godine uveo Stream On uslugu, inovativnu platformu za streamanje bez trošenja podatkovnog prometa ugovorenog u tarifi, i na taj način omogućio svojim korisnicima da sav video sadržaj gledaju neograničeno i bez dodatnih naknada preko jedne jedinstvene opcije.

HT će nastaviti i u budućnosti korisnicima Stream On opcije neograničeno pružati svjetski i domaći televizijski i video sadržaj, dok će pojedinačne streaming usluge (npr. Netflix, Pickbox i dr.) izvan Stream On usluge trošiti podatkovni promet. U skladu s tim, MAXtv To Go opcija bit će kao i dosad dostupna kao samostalna opcija, no bez uključene Stream On usluge od 1. listopada trošit će podatkovni promet uključen u tarifi.