Philips 55MLED820 spaja mini LED i Quantum Dot tehnologije i moguće ga je dobiti za 540 eura

Philips je ponudio cjenovno pristupačniju varijantu mini LED televizora koji uz to ima i Quantum Dot sloj, no nema prepoznatljivu Ambilight tehnologiju

Bug.hr utorak, 4. studenog 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Philips 55MLED820/12
Ekran 55 mini LED / 4K (3.840x2.160) / 60 Hz
HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+)
Konektori 3 x HDMI 2.0, 2 x USB
Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2
Procesor P5 Perfect Picture Engine
Softver Titan OS

U širokom rasponu ponude televizora, Philips na samom vrhu ima OLED modele, dok se iznad ulaznih klasičnih LED televizora smjestile za brand relativno nove MLED serije koje u srednji cjenovni razred donose mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot sloj. Da bi se ostvarila nešto niža cijena, model MLED820 ne dolazi s prepoznatljivom Ambilight tehnologijom koja prati velik broj Philips televizora i ako želite mini LED s popularnim ambijentalnim osvjetljenjem uložite u model 910.

Televizori iz MLED820 serije dolaze u tri veličine od 55, 65 i 75 inča te imaju moderan dizajn s vrlo tankim rubom oko panela
Televizori iz MLED820 serije dolaze u tri veličine od 55, 65 i 75 inča te imaju moderan dizajn s vrlo tankim rubom oko panela

Dizajn je moderan, mada su izostali metalni dijelovi i televizor stoji na dvije nožice smještene pri rubovima ekrana, a oko samog panela nalazi se vrlo tanak plastičan rub u istoj boji. S donje strane je nešto deblji rub i na njemu je logo proizvođača. Plastično kućište straga očekivano je smjestilo sve konektore među kojima se izdvajaju tri HDMI 2.0.

Philips MLED820 najzanimljiviji je ipak zbog tehnologija koje ga izdižu iznad klasičnih LED televizora, pa tako stiže s VA panelom i mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje omogućuje puno bolje upravljanje crnom, uniformiraniji prikaz i u konačnici višu svjetlinu. Tako MLED820 ima svjetlinu od 500 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima doseže visokih 1000 cd/m2. Istovremeno je tu Quantum Dot sloj koji omogućuje bolji prikaz boja, pa je podloga za prikaz HDR vrlo dobra i očituje se u podršci za HDR10, HDR10+ i HLG.

Radi se o mini LED modelu s Quantum Dot tehnologijom koji ima visoku svjetlinu, podršku za HDR formate i stiže s Titan OS pametnim sučeljem
Radi se o mini LED modelu s Quantum Dot tehnologijom koji ima visoku svjetlinu, podršku za HDR formate i stiže s Titan OS pametnim sučeljem

Iako sa 60 Hz neće biti prvi izbor za većinu ljubitelja gaminga, podržan je ALLM i vlasnici konzola bi mogli uživati u igranju, pogotovo u Fidelity načinu. Treba istaknuti da televizor nudi i kontrolnu traku za igranje Gamebar 2.0 koji omogućuje brzo podešavanje postavki u igrama. Za procesiranje slike brine se P5 procesor.

Sve više modela u Philipsovoj ponudi prelazi na njihov vlastiti Titan OS, pa je Google TV osiguran samo za flagship uređaje. Sustav nema toliki broj aplikacija, ali su sve one najvažnije streaming i ostale popularne aplikacije prisutne, a moguće je i glasovno upravljanje televizorom. Za zvuk se brine stereo sustav od dva zvučnika snage 20 W. Cijena je jedna od najvećih prednosti kod Philips MLED820 modela i moguće je ovaj zanimljivi mini LED Quantum Dot uređaj dobiti za 539 eura u domaćim trgovinama.

 



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi