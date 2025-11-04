Philips 55MLED820 spaja mini LED i Quantum Dot tehnologije i moguće ga je dobiti za 540 eura

Philips je ponudio cjenovno pristupačniju varijantu mini LED televizora koji uz to ima i Quantum Dot sloj, no nema prepoznatljivu Ambilight tehnologiju

SPECIFIKACIJE – Philips 55MLED820/12 Ekran 55 mini LED / 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+) Konektori 3 x HDMI 2.0, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Perfect Picture Engine Softver Titan OS

U širokom rasponu ponude televizora, Philips na samom vrhu ima OLED modele, dok se iznad ulaznih klasičnih LED televizora smjestile za brand relativno nove MLED serije koje u srednji cjenovni razred donose mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot sloj. Da bi se ostvarila nešto niža cijena, model MLED820 ne dolazi s prepoznatljivom Ambilight tehnologijom koja prati velik broj Philips televizora i ako želite mini LED s popularnim ambijentalnim osvjetljenjem uložite u model 910.

Televizori iz MLED820 serije dolaze u tri veličine od 55, 65 i 75 inča te imaju moderan dizajn s vrlo tankim rubom oko panela

Dizajn je moderan, mada su izostali metalni dijelovi i televizor stoji na dvije nožice smještene pri rubovima ekrana, a oko samog panela nalazi se vrlo tanak plastičan rub u istoj boji. S donje strane je nešto deblji rub i na njemu je logo proizvođača. Plastično kućište straga očekivano je smjestilo sve konektore među kojima se izdvajaju tri HDMI 2.0.

Philips MLED820 najzanimljiviji je ipak zbog tehnologija koje ga izdižu iznad klasičnih LED televizora, pa tako stiže s VA panelom i mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje omogućuje puno bolje upravljanje crnom, uniformiraniji prikaz i u konačnici višu svjetlinu. Tako MLED820 ima svjetlinu od 500 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima doseže visokih 1000 cd/m2. Istovremeno je tu Quantum Dot sloj koji omogućuje bolji prikaz boja, pa je podloga za prikaz HDR vrlo dobra i očituje se u podršci za HDR10, HDR10+ i HLG.

Radi se o mini LED modelu s Quantum Dot tehnologijom koji ima visoku svjetlinu, podršku za HDR formate i stiže s Titan OS pametnim sučeljem

Iako sa 60 Hz neće biti prvi izbor za većinu ljubitelja gaminga, podržan je ALLM i vlasnici konzola bi mogli uživati u igranju, pogotovo u Fidelity načinu. Treba istaknuti da televizor nudi i kontrolnu traku za igranje Gamebar 2.0 koji omogućuje brzo podešavanje postavki u igrama. Za procesiranje slike brine se P5 procesor.

Sve više modela u Philipsovoj ponudi prelazi na njihov vlastiti Titan OS, pa je Google TV osiguran samo za flagship uređaje. Sustav nema toliki broj aplikacija, ali su sve one najvažnije streaming i ostale popularne aplikacije prisutne, a moguće je i glasovno upravljanje televizorom. Za zvuk se brine stereo sustav od dva zvučnika snage 20 W. Cijena je jedna od najvećih prednosti kod Philips MLED820 modela i moguće je ovaj zanimljivi mini LED Quantum Dot uređaj dobiti za 539 eura u domaćim trgovinama.