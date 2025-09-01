Philips OLED820 serija stiže s OLED EX panelom, Google TV sučeljem i 144 Hz

Nova generacija OLED modela srednje kategorije koristi OLED EX panele sa svjetlinom do 1500 cd/m2, a tu je prepoznatljivi P5 procesor, podrška za Dolby Vision, Google TV pametno sučelje i za gamere važnih 144 Hz uz nezaobilazni Ambilight

Bug.hr ponedjeljak, 1. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Philips 65OLED820/12
Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz
HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision)
Konektori 4 x HDMI (2x HDMI 2.1), 2 x USB
Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2
Procesor P5 AI Perfect Picture Engine
Softver Google TV

Bez velike pompe na domaćem tržištu Philips je sa svojim modelom srednje visoke klase stigao u hrvatske trgovine. Radi se o vrlo dobro opremljenom OLED televizoru koji uz široku podršku za HDR i gaming mogućnosti krasi i atraktivan dizajn, prodajni adut u vidu Ambilight tehnologije te ponajbolji operativni sustav za pametne televizore Google TV. Ovaj model u domaćim se trgovinama u veličini od 65 inča može pronaći za 1999 eura, dok se cijena 55'' kreće nešto iznad 1500. Philips i dalje koristi panele koje isporučuje LG Displays, a vrlo dobro zaokruženi televizor igra i na jaku dizajnersku kartu.

Metalno postolje i tanki rub oko ekrana uz tradicionalno tanak profil OLED televizora čine ovu seriju vrlo atraktivnom
Metalno postolje i tanki rub oko ekrana uz tradicionalno tanak profil OLED televizora čine ovu seriju vrlo atraktivnom

Philips OLED820 dolazi s postoljem koje malo podsjeća na monitore, radi se o metalno satenskom kromiranom ovalnom središnjem postolju, a u istom tonu se nastavlja vrlo tanki metalni okvir oko samog panela. Kao i većina OLED televizora, ovaj model ima tanak profil.

Philips 65OLED820/12 donosi sve prednosti tehnologije i uz to visoku svjetlinu te 144 Hz, kao i odličnu HDR i gaming podršku
Philips 65OLED820/12 donosi sve prednosti tehnologije i uz to visoku svjetlinu te 144 Hz, kao i odličnu HDR i gaming podršku

Slika se reproducira na OLED EX panelu koji već nekoliko generacija stanuje u ovom cjenovnom razredu Philipsovih televizora, a posebnost je što može doseći visoku svjetlinu od 1500 cd/m2, čime se odlično nadograđuju svojstva OLED-a poput savršenog prikaza crne, visokog kontrasta i kvalitetnog prikaza boja. Sve to omogućuje napredni prikaz HDR sadržaja, a model 820 podržava Dolby Vision, HLG, HDR10  i HDR10+. Za procesiranje i upscale slike brine se P5 AI Perfect Picture Engine, a ovaj model sa 144 Hz stopom osvježavanja ekrana i podrškom za AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync, Dolby Vision Game te ALLM odlično je opremljen i za gaming publiku, pa će PC igrači moći uživati do 4K/144 Hz, a vlasnici konzola 4K/120 Hz.

Za maksimalno iskorištavanje tih gaming mogućnosti morat ćete koristiti HDMI 1 ili 2 koji su verzije 2.1, dok su preostala dva HDMI konektora verzije 2.0. Televizor dolazi i kontrolnom trakom za igranje Gamebar 2.0 koja donosi niz brzih postavki u igrama. Philips OLED820 ima nešto napredniji audio sustav koji uključuje četiri srednjotonca od 10 W i niskotonac od 30 W uz podršku za Dolby Atmos i DTS:X. Ipak, jedna od najjačih stavki kod Philips televizora već dugo godina je Ambilight tehnologija, odnosno LED-ice postavljene na stražnjoj strani televizora koje se mogu prilagođavati sadržaju na ekranu i tako projicirati iste boje na zid iza televizora čime se stječe dojam veće slike. Ambilight ima velik broj dostupnih opcija poput načina rada za igre ili za glazbu.

Daljinski upravljač kvalitetom izrade malo odudara od televizora
Daljinski upravljač kvalitetom izrade malo odudara od televizora

Među velikim prednostima serije je i Google TV pametno sučelje koje ima najveći broj dostupnih aplikacija, glasovno upravljanje, ugrađeni Chromecast, podršku za Apple AirPlay i brojne druge funkcionalnosti, a tu su naravno sve relevantne video streaming aplikacije.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi