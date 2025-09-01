Philips OLED820 serija stiže s OLED EX panelom, Google TV sučeljem i 144 Hz

Nova generacija OLED modela srednje kategorije koristi OLED EX panele sa svjetlinom do 1500 cd/m2, a tu je prepoznatljivi P5 procesor, podrška za Dolby Vision, Google TV pametno sučelje i za gamere važnih 144 Hz uz nezaobilazni Ambilight

SPECIFIKACIJE – Philips 65OLED820/12 Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4 x HDMI (2x HDMI 2.1), 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Procesor P5 AI Perfect Picture Engine Softver Google TV

Bez velike pompe na domaćem tržištu Philips je sa svojim modelom srednje visoke klase stigao u hrvatske trgovine. Radi se o vrlo dobro opremljenom OLED televizoru koji uz široku podršku za HDR i gaming mogućnosti krasi i atraktivan dizajn, prodajni adut u vidu Ambilight tehnologije te ponajbolji operativni sustav za pametne televizore Google TV. Ovaj model u domaćim se trgovinama u veličini od 65 inča može pronaći za 1999 eura, dok se cijena 55'' kreće nešto iznad 1500. Philips i dalje koristi panele koje isporučuje LG Displays, a vrlo dobro zaokruženi televizor igra i na jaku dizajnersku kartu.

Metalno postolje i tanki rub oko ekrana uz tradicionalno tanak profil OLED televizora čine ovu seriju vrlo atraktivnom

Philips OLED820 dolazi s postoljem koje malo podsjeća na monitore, radi se o metalno satenskom kromiranom ovalnom središnjem postolju, a u istom tonu se nastavlja vrlo tanki metalni okvir oko samog panela. Kao i većina OLED televizora, ovaj model ima tanak profil.

Philips 65OLED820/12 donosi sve prednosti tehnologije i uz to visoku svjetlinu te 144 Hz, kao i odličnu HDR i gaming podršku

Slika se reproducira na OLED EX panelu koji već nekoliko generacija stanuje u ovom cjenovnom razredu Philipsovih televizora, a posebnost je što može doseći visoku svjetlinu od 1500 cd/m2, čime se odlično nadograđuju svojstva OLED-a poput savršenog prikaza crne, visokog kontrasta i kvalitetnog prikaza boja. Sve to omogućuje napredni prikaz HDR sadržaja, a model 820 podržava Dolby Vision, HLG, HDR10 i HDR10+. Za procesiranje i upscale slike brine se P5 AI Perfect Picture Engine, a ovaj model sa 144 Hz stopom osvježavanja ekrana i podrškom za AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync, Dolby Vision Game te ALLM odlično je opremljen i za gaming publiku, pa će PC igrači moći uživati do 4K/144 Hz, a vlasnici konzola 4K/120 Hz.

Za maksimalno iskorištavanje tih gaming mogućnosti morat ćete koristiti HDMI 1 ili 2 koji su verzije 2.1, dok su preostala dva HDMI konektora verzije 2.0. Televizor dolazi i kontrolnom trakom za igranje Gamebar 2.0 koja donosi niz brzih postavki u igrama. Philips OLED820 ima nešto napredniji audio sustav koji uključuje četiri srednjotonca od 10 W i niskotonac od 30 W uz podršku za Dolby Atmos i DTS:X. Ipak, jedna od najjačih stavki kod Philips televizora već dugo godina je Ambilight tehnologija, odnosno LED-ice postavljene na stražnjoj strani televizora koje se mogu prilagođavati sadržaju na ekranu i tako projicirati iste boje na zid iza televizora čime se stječe dojam veće slike. Ambilight ima velik broj dostupnih opcija poput načina rada za igre ili za glazbu.

Daljinski upravljač kvalitetom izrade malo odudara od televizora

Među velikim prednostima serije je i Google TV pametno sučelje koje ima najveći broj dostupnih aplikacija, glasovno upravljanje, ugrađeni Chromecast, podršku za Apple AirPlay i brojne druge funkcionalnosti, a tu su naravno sve relevantne video streaming aplikacije.