QLED model TCL P7K ima elegantan dizajn, podršku za sve HDR formate i stiže s Google TV sučeljem

Model P7K klasični je LED televizor s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot tehnologijom koja mu omogućuje bolji prikaz boja. Dolazi s podrškom za HDR formate i ima Google TV sučelje, no glavna mu je prednost cijena

SPECIFIKACIJE – TCL P7K Ekran 65" QLED / 4K (3.840 x 2.160) / 60 Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 3x HDMI 2.1,USB 3, USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Procesor AiPQ procesor Softver Google TV

I dok nas novinarska znatiželja često povuče prema onim skupljim high-end televizorima koji donose više ili manje inovativne nove tehnologije, na samom tržištu nerijetko su najpopularniji televizori s nižim cijenama. U toj nižoj srednjoj klasi TCL je za 2025. godinu predstavio „obični“ LED model P7K kojemu je glavna tehnologija za isticanje Quantum Dot, dugogodišnji pratitelj TCL televizora. Osim toga, P7K ima atraktivan moderan dizajn, no najjače oružje usmjereno traženju novih kupaca je cijena. Tako ovaj model u 65'' veličini možete pronaći za 569 eura, dok 55'' televizor ima cijenu ispod 400 eura.

Svi konektori su smješteni straga i izdvajaju se tri HDMI 2.1

TCL P7K stoji na dva para nožica koji su smješteni pri rubovima ekrana, a osim metalnih nožica moderni dizajn P7K očituje se i u vrlo tankim rubovima oko panela Straga se nalazi kvadratičasti uzorak koji je pratitelj gotovo svih serija ovog proizvođača, a svi su konektori smješteni straga na lijevoj strani. Kod ovog „običnog“ LED televizora, TCL koristi direktno LED pozadinsko osvjetljenje i HVA panel, tehnologiju koju je predstavio prije par generacija, a koja VA panelima donosi još viši kontrast i šire kutove gledanja. Glavna tehnološka nadogradnja kojom se može pohvaliti TCL P7K je Quantum Dot sloj, koji pomaže u boljem prikazu boja.

Ovaj televizor inače pokriva 93% DCI-P3 spektra i ima svjetlinu do 450 cd/m2. Uz to je TCL osigurao podršku za HDR formate uključujući i Dolby Vision. Kako se radi o televizoru koji ima 60 Hz stopu osvježavanja panela, izostao je AMD FreSync, no za igrače je tu ALLM podrška, kao i Game Bar koji omogućuje praćenje frame ratea, HDR-a i mijenjanje brzih postavki poput predefiniranih načina rada ovisno o žanru igre. AiPQ procesor brine se za procesiranje slike poput MEMC algoritma koji smanjuje zamućenje u brzim scenama, upscalea i prepoznavanja scena i optimizacije boja prema potrebi.

TCL P7K ima HVA panel 4K rezolucije i 60 Hz, a glavna odlika mu je Quantum Dot tehnologija

Televizor stiže s tri HDMI 2.1 konektora, unatoč tome što ima stopu osvježavanja panela od 60 Hz. Uz još dva USB konektora vrijedi istaknuti i podržane mrežne standarde u vidu Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4 podrške. Još jedna jaka strana ovog pristupačnog modela je ponajbolji operativni sustav za televizore, Google TV. S njime stiže najveći dostupni izbor aplikacija, ugrađeni Chromecast, streaming u 4K preko Netflixa, YouTubea, Amazon Primea i drugih streaming aplikacija, glasovno upravljanje i još niz funkcionalnosti. Za zvuk se brine sustav stereo zvučnika izlazne snage 20 W. Ukupno se radi o vizualno dopadljivom modelu koji za klasični LED televizor ima vrlo dobre specifikacije uz cijenu kao najjači prodajni faktor.