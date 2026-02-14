Samsung Neo QLED QN70F za 800 eura nudi ulaz u mini LED svijet, 144 Hz i moderan dizajn

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO QE65QN70FAUXXH Ekran 65 mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB A Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor NQ4 AI Gen2 procesor Softver Tizen Smart TV

Najjači aduti Samsung modela su prepoznatljivo sučelje i operativni sustav te reputacija koju je brend izgradio tehnološkim inovacijama. Dugi niz godina jedna od njih bila je perjanica ponude, a radi se o LED televizorima s Quantum Dot slojem. Sada se ovaj tehnološki dodatak proširio po širokom spektru modela, ali i drugih proizvođača. Kada ispred QLED dodate riječ Neo, kod Samsunga to znači da televizor ima mini LED pozadinsko osvjetljenje. Kada se tome doda snažan procesor, visok refresh rate i vrlo tanak dizajn, imamo zanimljivog konkurenta u srednjoj klasi televizora.

AirSlim dizajn osim vrlo tankog profila donosi i tanke rubove oko panela s prednje strane

Televizor stoji na pravokutnoj metalnoj bazi i ima tzv. AirSlim dizajn koji označava ultra-tanke rubove oko panela, ali i iznimno tanak ujednačen profil televizora, pa će postavljanje na zid biti jako dobra opcija. Stalak i rubovi oko panela su crni, a svi konektori televizora smješteni su straga i gledaju na desnu stranu. Ističu se sva četiri HDMI 2.1 konektora koji omogućuju da PC igrači ostvare 144 Hz pri 4K rezoluciji i konzolašima da dobiju 120 Hz/4K kombinaciju.

Ovaj televizor dolazi s VA panelom i u startu ima viši kontrast od IPS konkurencije, a uz Quantum Mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Matrix tehnologiju upravljanja njime doprinosi visokom kontrastom, boljem prikazu crne i uniformiranom prikazu. Uz mini LED i QLED, Samsung nudi precizan prikaz boja što je potvrđeno PANTONE certifikatom. Televizor podržava i HDR formate, i dosiže preko 600 cd/m2 svjetline dok to ide i preko 850 cd/2 u HDR načinu (podržani su HDR10, HDR10+ i HLG). Televizor dolazi s NQ4 AI procesorom koji omogućuje upscale slike, Auto HDR Remastering i još podosta opcija poput Color Booster Pro.

QN70F ističe se mini LED pozadinskim osvjetljenjem, Quantum Dot slojem i stopom osvježavanja ekrana od 144 Hz

Igrači će osim 144 Hz stope osvježavanja panela uz Motion Xcelerator opciju dobiti i podršku za VRR, pa ne bi trebalo biti trganja slike u gaming sesijama. AI funkcionalnost postoji i za igre, a tu je i Game Bar traka s brzim postavkama za igre. Što se tiče zvuka, Samsung QN70F ponudio je stereo sustav snage 20 W.

Jedna od većih prednosti televizora je Tizen operativni sustav koji je među najboljima na tržištu te dolazi s velikim brojem dostupnih aplikacija, među kojima su sve poznate za video streaming, ali i većina popularnih OTT aplikacija uključujući MAXtv, A1 Xplore TV i EON. QN70F ističe se mini LED osvjetljenjem, dizajnom, opcijama za gamere te kompetitivnom cijenom od oko 800 eura.