Britanski telekom EE savjetuje da se mlađima od 11 godina ne daju pametni telefoni

Velika Britanija jedan je od svjetskih predvodnika trenda zabrane mobitela maloljetnicima i djeci do određene dobi. Tamo se posljednjih godina pojavljuje niz roditeljskih inicijativa, na što se nadovezuju i odluke vlasti da se u školama zabrani korištenje mobitela. Nedavno je i tamošnja poznata elitna privatna škola Eton uvela pravilo da se polaznicima umjesto pametnih telefona daju oni "glupi", bez pristupa društvenim mrežama. Najnoviji akter u tom trendu je i telekom EE, koji je pokrenuo vlastitu inicijativu.

Tri dobne skupine

Kako bi, kažu, pružili zaštitu djeci u digitalnom svijetu, izdali su svoje smjernice za roditelje, kojim će pojasniti kada bi djeca trebala na raspolaganju imati kakav mobilni uređaj. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve veću zabrinutost roditelja oko vremena provedenoga pred ekranom, sigurnosti na Internetu te utjecaja korištenja digitalnih uređaja na dobrobit djece.

EE je tako mlade korisnike podijelio u tri skupine: one do 11 godina starosti, 11-13 te 13-16 godina. Djeca mlađa od 11 godina, prema njihovim savjetima, bi trebala koristiti samo rudimentarne mobilne uređaje s osnovnim funkcijama. To će im omogućiti pozivanje ili razmjenu poruka, ali će spriječiti njihovu izloženost društvenim mrežama i neprimjerenom sadržaju.

Društvene mreže tek od 13 godina

Srednja dobna skupina već može na raspolaganju imati pametni telefon, ali s uključenim mjerama roditeljske zaštite, kojima će biti osigurano da pristupaju samo dozvoljenom sadržaju i u ograničenom opsegu. I dalje se ne preporuča korištenje društvenih mreža. One se mogu dozvoliti tek starijima od 13 godina, ali uz roditeljski nadzor i, po mogućnosti, korisnički račun povezan s roditeljskim. I u dobi od 13 do 16 godina trebalo bi aktivirati ograničenja na sadržaj, stranice i platforme neprimjerene tom uzrastu.

"Iako tehnologija i povezanost imaju moć promijeniti živote, shvaćamo da sve veća složenost pametnih telefona može biti izazov za roditelje i skrbnike. Njima je potrebna podrška, zbog čega uvodimo nove smjernice o korištenju pametnih telefona za mlađe od 11 godina, 11-13 godina i 13-16 godina, kako bismo im pomogli da donesu najbolje odluke za svoju djecu tijekom godina odrastanja", poručuju iz operatera EE.