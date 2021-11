Pandemija je zauvijek promijenila poslovanje – i to nabolje

Jedna godina pandemije ubrzala je procese digitalizacije za tri do četiri godine, a tvrtke su prigrlile digitalizaciju u svojim uslugama na način koji se redovno ne bi dogodio za sedam godina

Događaj poput pandemije i posljedično zatvaranje brojnih grana poslovanja, pa potom rad i školovanje na daljinu, svakako su čimbenici koji su se značajno odrazili na živote i poslovanje gotovo cijelog svijeta. Jedan od rijetkih sektora kojem je ovakva izvanredna situacija pomogla bio je tehnološki i telekomunikacijski sektor, jer su – u nedostatku fizičke interakcije s kupcima – brojne tvrtke bile "prisiljene" hitno se digitalizirati. Ovaj proces pokazao se, pak, trajnim i nepovratnim.

Istraživanje koje je provela konzultantska kuća McKinsey pokazalo je da se digitalizacija komunikacija unutar kompanija, kao i ona s kupcima i dobavljačima, u samo jednoj godini pandemije digitalizirala onoliko koliko bi se to inače dogodilo u tri do četiri godine.

McKinsey & Company: Pandemijska kriza ubrzala je digitalizaciju komunikacije s kupcima u cijelom svijetu

Kad je riječ o digitalnom pružanju proizvoda i usluga, ono je napredovalo za čak sedam "redovnih" godina. Gotovo sve tvrtke koje su sudjelovale u ovoj anketi na neki su način morale transformirati svoje poslovanje, a velika većina njih očekuje da će promjene postati trajne. Shvatili su i da je ključ zadržavanja konkurentnosti isključivo brza prilagodba i prihvaćanje modernih tehnologija.

Više se telefonira i surfa

Slični trendovi, potaknuti lockdownom a potom nastavljeni i nakon njega, vidljivi su i u telekomunikacijama. Iako su najčvršće mjere na snazi bile prošle godine, u A1 Hrvatska i na razini ove godine zabilježili su povećanje prometa na mobilnoj mreži od skoro 40% u odnosu na 2020. godinu. Istodobno, promet je na fiksnoj mreži doživio povećanje od 20%.

O digitalizaciji u poslovanju domaćih poduzetnika već smo pisali na primjeru potpune preobrazbe platforme za kupovinu ulaznica Entrio, kao i u slučaju startupa koji nudi udaljeni nadzor brodova, MarinaClouda.

Da je ovaj trend zahvatio i male poduzetnike u cijelom svijetu, potvrđuje još jednom istraživanje McKinseya. Prelazak na rad od kuće, online trgovinu i korištenje naprednih tehnologija u svakodnevnom radu dogodio se u nevjerojatnih 10-20 dana, dok bi u redovnim okolnostima bilo očekivano da će ti procesi trajati do dvije godine. Sve to dovelo je i do značajno većeg korištenja internetskih linija.

Rad od kuće i suradnja na daljinu trendovi su koje neće biti moguće zaustaviti

Iz A1 Hrvatska potvrđuju kako je vidljivo ubrzanje potrošnje količine prometa na godišnjim razinama, pogotovo danas, u odnosu na 2019. koja se smatra zadnjom predpandemijskom godinom. "Najveće vrhunce vidimo u mjesecima u kojima su bili izvanredni događaji (potresi, lockdowni, on-line škola). Vidljivo je da korisnici sve više komuniciraju preko Interneta. Usprkos tim izvanrednim događajima i peakovima, pametnim rukovanjem mrežom nismo imali problema s kapacitetima mreže", kazali su iz A1 Hrvatska.

Ispitanici su u velikoj većini potvrdili i da će "prisilne" promjene ostati na snazi i jednom kada se svijet vrati u normalan način funkcioniranja – rad na daljinu, digitalizacija, brža komunikacija, promijenjene navike i očekivanja kupaca i, u konačnici, korištenje naprednih tehnologija za učinkoviti rad – postali su stvarnost i ostat će s nama u budućnosti. Kao pobjednici će iz ove situacije izaći samo oni koji su ih spremni dugoročno prihvatiti.

