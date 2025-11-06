Riječ godine prema Collinsovom rječniku je "vibe coding"

Collinsova riječ godine za 2025. je "vibe coding", pojam koji opisuje programiranje pomoću "vibre", odnosno uvelike osnaženo umjetnom inteligencijom. Još nekoliko finalista također se veže uz tehnologiju

Sandro Vrbanus četvrtak, 6. studenog 2025. u 15:00

Britanski rječnik Collins proglasio je "vibe coding" svojom riječju godine 2025., naglašavajući time u svojem redovitom izboru suštinu evoluirajućeg odnosa čovječanstva s tehnologijom. Pojam, koji je skovao pionir umjetne inteligencije Andrej Karpathy, odnosi se na korištenje umjetne inteligencije, potaknute prirodnim jezikom, za pisanje računalnog kôda.

Prema Collinsovoj definiciji, radi se o pristupu gdje se stroju govori što se želi postići, umjesto mukotrpnog pisanja kôda. Koncept je opisan je kao "programiranje po osjećaju, a ne po varijablama". Dok tehnološki stručnjaci raspravljaju je li takav pristup revolucionaran ili nepromišljen, termin je snažno odjeknuo i izvan Silicijske doline, ukazujući na širi kulturni pomak prema svakodnevnom životu potpomognutom umjetnom inteligencijom.

Dominacija tehnologije

Velik dio užeg izbora Collinsove riječi godine odražava daljnji pomak prema svijetu kojim dominira tehnologija. Istodobno, finalisti na ovogodišnjem popisu otkrivaju društvo koje se bori s pitanjem autentičnosti u svijetu koji je sve više "performerski".

Možda najindikativniji pojam u užem izboru je "clanker", pogrdan izraz za računala, robote ili izvore umjetne inteligencije, koji se našao među šačicom finalista. Termin potječe iz franšize Ratova zvijezda, iz sredine 2000-ih godina, a prihvatila ga je generacija koja promatra kako umjetna inteligencija preuzima početničke poslove i kreativne zadatke. Izvor navodi da je taj pojam istovremeno "šala i mehanizam za suočavanje s činjenicom da botovi dolaze po vašu karijeru".

Ostali finalisti

Tehnologija i stanje modernog društva očituju se i u ostalim riječima koje su se našle u užem izboru Collinsovih stručnjaka:

  • Aura farming označava svjesno njegovanje privlačne i jedinstvene osobnosti koja izgleda prirodno i spontano, iako iza nje stoji pomno režirana prezentacija na društvenim mrežama.
  • Taskmasking opisuje ponašanje zaposlenika koji glume produktivnost – primjerice, manično tipkaju ili zakazuju nepotrebne sastanke – kako bi ostavili dojam rada u uredima gdje se prisutnost više cijeni od stvarnih rezultata.
  • Broligarchy je ironičan pojam za uski krug bogatih tehnoloških milijardera koji kroz svoj utjecaj i kapital oblikuju politiku i društvo, čineći svojevrsnu "silicijsku oligarhiju".
  • Biohacking podrazumijeva eksperimentiranje s vlastitim tijelom i biološkim procesima radi poboljšanja zdravlja, energije ili dugovječnosti, uz pomoć tehnologije, suplemenata ili ekstremnih metoda poput krioterapije.
  • HENRY (akronim za High Earner, Not Rich Yet) označava generaciju visokoobrazovanih ljudi s velikim primanjima, ali bez stvarnog bogatstva, često zarobljenih između studentskih kredita, skupog života i pritiska potrošnje.
  • Micro-retirement opisuje kratke pauze u karijeri koje pojedinci uzimaju da bi putovali, istraživali hobije ili se psihički odmorili – svojevrsne mini-umirovljeničke faze usred radnog vijeka.
  • Coolcation je novi turistički trend koji podrazumijeva odlazak na odmor u hladnije krajeve, poput Islanda ili Norveške, kako bi se izbjegle ekstremne vrućine i klimatski stres tipičnih ljetnih destinacija.
  • Glaze znači pretjerano i neiskreno laskanje drugima, često s ciljem samopromocije ili dodvoravanja, a izraz “stop glazing” postao je generacijski poziv na autentičnost i prestanak površne hvale.


