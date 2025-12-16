"Slop" je riječ godine prema rječniku Merriam-Webster

Neizbježno je da će riječ godine biti nešto vezano za tehnologiju ili umjetnu inteligenciju, pa iz američke publikacije naglašavaju da je ovogodišnji izbor nastao radom njihovih ljudskih urednika

Nakon Collinsove fraze "vibe coding" i Oxfordovog izbora "rage bait", svoj izbor riječi godine 2025. objavio je i američki rječnik Merriam-Webster, a i u njihovom se slučaju pobjednička riječ odnosi na domenu tehnologije. Ovaj rječnik za riječ godine na izmaku odabrao je "slop", uz pomalo ciničnu napomenu da su do tog zaključka došli njihovi "ljudski urednici".

Iritantno, ali sveprisutno

Naime, "slop" se definira kao "digitalni sadržaj niske kvalitete koji se obično proizvodi u velikim količinama pomoću umjetne inteligencije". Sva ta gomila sadržaja koji nas svakodnevno zatrpava obuhvaćen je u samo četiri slova, pa iz Merriam-Webstera kažu da se engleski jezik ponovno iskazao. Poplava "slopa" ove godine uključivala je apsurdne video isječke, oglasne materijale, propagandu, lažne vijesti koje su izgledale poprilično realno, nekvalitetnu literaturu, ali i "workslop" – sadržaj generiran umjetnom inteligencijom koji trati vrijeme zaposlenika. Iako su ljudi, kažu, sve to doživjeli kao iritantno, svejedno su konzumirali mnogo takvog sadržaja.

S leksičke strane, riječ "slop" na engleskom zvuči kao "slime", "sludge", ili "muck" (sluz, mulj i blato), odnosno kao nešto što ne želite dotaknuti, a zavlači se posvuda. Riječ, naravno, nije izmišljena ove godine već postoji dugo – njezini korijeni vuku se još od 18. stoljeća, kad je označavala mekano blato, da bi u 19. stoljeću bila korištena za opisivanje otpadaka hrane, smeće ili nešto bezvrijedno "čime se hrane svinje".

Ove godine "slop" je dobio novo značenje, često spominjan kao "AI slop", no prizvuk mu nije zastrašujući, već više izrugivački. Riječ kao da šalje poruku umjetnoj inteligenciji: "Kad treba zamijeniti ljudsku kreativnost, ponekad se ne činiš baš superinteligentnom", zaključuju iz Merriam-Webstera.

Ostali kandidati

U užem izboru ove godine imali su još nekoliko popularnih ili često korištenih riječi:

"Gerrymander" – pojavu prekrajanja izbornih jedinica s ciljem ostvarivanja prednosti. Riječ je to koja također postoji od 18. stoljeća, no ove se godine u SAD-u često pojavljivala u medijima.

"Touch Grass" – u doslovnom prijevodu "dodirni travu". Značenje fraze se opisuje kao sudjelovanje u normalnim aktivnostima u stvarnom svijetu, za razliku od online iskustava i interakcija.

"Performative" – performativno, napravljeno ili učinjeno za pokazivanje, kako bi se ojačao vlastiti imidž ili ostavio pozitivan dojam na druge.

"Tariff" – carina, omiljeni alat vanjske politike i pregovora aktualnih američkih vlasti.

"Six Seven" – žargon generacije Alpha koji bolje da ne pokušavamo objasniti.

"Conclave" – konklava, vijećanje kardinala Katoličke crkve tijekom tajnog izbora novog pape. Lako je moguće da su brojni Amerikanci tu riječ prvi put čuli ove godine, kad je papom postao Amerikanac.

"Lake Chargoggagoggmanchauggauggagoggchaubunagungamaugg" – jezero na granici američkih saveznih država Connecticut i Massachusetts, čiji naziv je ove godine popularizirala videoigra Roblox.