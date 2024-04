U zaoštravanju trgovinskog rata, Kina istiskuje američke čipove ali još ovisi o njima

Geopolitičke tenzije prelijevaju se na industriju čipova. U eskalaciji trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine, kinesko Ministarstvo industrije i informacijskih tehnologija naredilo je najvećim domaćim telekom operatorima da do 2027. godine zamijene sve strane centralne procesorske jedinice u svojim mrežama kineskim alternativama.

Čip za čip

Ovaj potez najteže će pogoditi američke gigante Intela i AMD, koji su do sada dominirali kineskim tržištem. Nije teško shvatiti da je to odgovor na američke mjere. U studenom 2022. Američka savezna komisija za komunikacije (FCC) jednoglasno je izglasala zabranu prodaje i uvoza nove komunikacijske opreme kineskih tvrtki Huawei i ZTE, kao i drugih kineskih tvrtki poput Hikvisiona i Dahue. Kineska odluka se može protumačiti kao odgovor na američku zabranu, do koje je došlo zbog navodnih sigurnosnih problema. Iako se Kina nastoji osamostaliti od strane tehnologije, ovo ipak podsjeća na klasičnu strategiju "oko za oko“ odnosno „čip za čip".

Huawei nastradao

Dobro je poznata priča kako je Huawei, kineska telekomunikacijska tvrtka, osvojila je značajan broj 5G ugovora diljem svijeta, posebno u Europi i Africi. To je izazvalo zabrinutost da bi Huaweieve 5G mreže mogle biti korištene od strane kineske vlade za prikupljanje obavještajnih podataka i ometanje mreža. Američka vlada je stvorila snažan pritisak na saveznike da zabrane opremu Huaweia u svojim 5G mrežama, pozivajući se na rizike za nacionalnu sigurnost. To je imalo određenog uspjeha, pri čemu su Australia, Novi Zeland, Japan te nekoliko europskih država: UK, Danska, Švedska, Estonija, Latvija i Litva uvele izravne zabrane za Huawei.

"Zgrada F1", koja se uzdiže iznad sjedišta tvrtke Huawei u Bantianu, Shenzhen, Kina.

Domaće je domaće

Kineski je fokus na domaću proizvodnju kontinuiran, bilo da se radi o hrani ili visokoj tehnologiji. Kina teži potaknuti razvoj domaćih procesora koji su alternativa američkim čipovima. Kvaliteta kineskih CPU-a se značajno poboljšala, a tvrtke poput HiSilicon (povezan s Huaweiom), Hygon Information Technology i Nacionalno sveučilište za obrambenu tehnologiju, sada zauzimaju značajniji tržišni udio.

U javnim nabavkama, Kina isto tako favorizira domaće proizvođače. Objavljene su smjernice koje odvraćaju državne organe i tvrtke u državnom vlasništvu od kupovine laptopa i stolnog računala s Intel i AMD čipovima. Pravila objavljena u ožujku nude kineskim kupcima osam opcija za centralne procesorske jedinice iz kojih mogu birati. AMD i Intel su navedeni kao posljednje dvije opcije, iza šest kineskih CPU-a.

Ipak se trži

U 2023. godini Kina je činila 27 postotaka Intelovih prihoda, što je čini najvećim tržištem tvrtke. AMD je prošle godine ostvario 15 postotaka prodaje iz Kine, uključujući Hong Kong. Intel ipak, bez obzira na napore Bidenove administracije i Ministarstvo trgovine da obuzda prodaju naprednijih čipova za umjetnu inteligenciju Kini, Intel još uvijek dobro posluje na tom tržištu. China Telecom prošlog je listopada kupila oko četiri tisuċe servera, polovicu od njih pokretali su Intelovi procesori. Ostatak je koristio Huaweijeve Kunpeng procesore.

Ovog tjedna, republikanski zastupnici izrazili su oštre kritike na račun administracije predsjednika Bidena nakon što je kineski Huawei lansirao laptop opremljen čipom za umjetnu inteligenciju proizvedenim od strane Intela. Lansiranje prvog AI opremljenog laptopa MateBook X Pro, koji koristi Intelov novi procesor Core Ultra 9, izazvalo je šok i gnjev među kritičarima jer ukazuje na moguće odobrenje Ministarstva trgovine za isporuku novih čipova Huaweiju.