Amazon spasio The Expanse

The Expanse je serija o kojoj smo već pisali u preporuci pri najavi treće sezone. Očekivanja koja su postavljena serijom koja što ide dalje to postaje bolja nisu samo ispunjena već i nadmašena. Osam dosad prikazanih epizoda treće sezone (od ukupno 13) uspijevaju uvesti nove likove bez narušavanja dinamike dosad prikazanog. Strpljivo, ali ništa manje dinamično, radnja nastavlja prema razrješenju misterije vanzemaljske protomolekule i sukoba tri suprotstavljene strane (Zemlja, Mars i Belteri).

Sve je više političke intrige i svemirskih borbi, a likovi prolazeći kroz sve to postaju sve kompleksniji. Zamor (scenarističkog) materijala boljka je mnogih serija od koje The Expanse na sreću ne pati. I bolje nego u prve dvije sezone, The Expanse ne gubi fokus i tretira svaku epizodu kao posebnu, radije nego kao prazninu koju treba ispuniti između početka i kraja. Trud u produkciji i sposobnost u realizaciji ove adaptacije serije SF romana (2011-) nije teško prepoznati.

Takav pristup nesumnjivo je priskrbio Alcon Entertainmentu bazu fanova koji su bili jedan od faktora upravo u spašavanju The Expansea. Naime, direktori AE-a zahvalili su se kampanji pod hashtagom #savetheexpanse na redditu (u svrhu povećanja rejtinga), te stranicama change.org (138000 potpisa) i GoFundMe (prikupljen je novac za prelet aviona s tim hashtagom iznad Amazon Studiosa u Santa Monici).

Nakon što je Syfy odlučio otkazati daljnje prikazivanje, AE kao tvrtka koja je u potpunosti producirala The Expanse, imala je pravo potražiti drugu mrežu na kojoj će se nastaviti prikazivati (što ne bi bio slučaj da je serija bila Syfy original).

Zašto je The Expanse uopće otkazan? To što je Syfy televizijski kanal prvenstveno znači da veliki dio prihoda dolazi od reklama za vrijeme prikazivanja epizoda uživo. Za očekivati je bilo da televizija uživo i fanovi SF-a (kao uživatelji streaming usluga) više ne idu zajedno.

Bez obzira na širu popularnost na drugim platformama, TV oglašivači na uvid dobivaju TV rejting. Stoga je The Expanse za Syfy prije svega bio neisplativ. Posebno usporedi li se s drugim, jeftinijim, serijama koje postižu isti rejting. Krenu li učiti na ovakvim 'greškama' pitanje je možemo li opet očekivati seriju kao The Expanse. Zasad bih spomenuo tek najavljenu adaptaciju George R. R. Martinove novele Nightflyers (1980).

Zašto Amazon, a ne Netflix? Dio je razloga u tome što je Amazon već držao prava na streaming The Expansea u SAD-u, dok je Netflix držao prava na globalno prikazivanje s vremenskim odmakom. Također, Jeff Bezos (osnivač Amazona i najbogatija osoba na svijetu) već je otprije dao direktivu za pronalazak "sljedećeg Game of Thronesa".

To što je Jeff Bezos veliki fan izvornog materijala sigurno je pomoglo - osim što je pri predstavljanju Kindle Firea (2011) na njemu prikazao prvo poglavlje prvog romana (Leviathan Wakes), nije krio nezadovoljstvo na vijest o tome da je The Expanse otišao Syfy-u.

Jeff Bezos je ujedno i taj koji je na Međunarodnoj konferenciji za svemirski razvoj priopćio vijest o nastavku The Expansea na Amazon Primeu, koju su prisutni glumci i članovi produkcije dočekali s glasnim oduševljenjem.

U duhu preokreta, uživajte u izvrsnom fanmade traileru koji je nastao u sklopu kampanje.