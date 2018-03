TV preporuka: The Expanse

Od značajnih SF-ova posljednje godine do sad ste imali priliku čitati o filmu Blade Runner 2049, te serijama Black Mirror i Altered Carbon. Kao ponajbolju SF seriju njima ovom prilikom pridružujemo i The Expanse.

Počevši od serija Farscape (1999-2003), Stargate SG-1 (1997–2007) i Battlestar Galactica (2004-2009) pa do novijih Continuum (2012-2015) i Dark Matter (2015-2017), TV kanal SyFy gotovo je svake godine imao što za pokazati.

Nakon što je Dark Matter neočekivano otkazan, niz će ipak nastaviti upravo The Expanse (2015-) skorašnjim početkom nove, treće sezone (11. travnja). Par tjedana do početka izvrsna su prilika da se priključite ako vam je promakao, a razloga za to je mnogo.

The Expanse vješto kombinira mnoge već poznate elemente. Jedan od njih je posada manjeg broda kao središte serije i koja unatoč zanemarivoj moći uspijeva značajno, ali i uvjerljivo, utjecati na povijest svog svemira. Drugi je hardboiled detektiv sa zadatkom pronalaska djevojke. Odmak između istrošenosti i cinizma i čiste afekcije prema djevojci koju nikad nije vidio fenomenalno je odglumio Thomas Jane.

The Expanse pridaje pažnju raznim na početku nepovezanim likovima da bi kasnije isprepleo njihove putove - što možda nigdje nije tolika poslastica kao u svemirskom prostranstvu.

Nadalje, pažnja koju The Expanse pridaje fiziologiji potomaka kolonizatora, svemirskim 'šetnjama' i prikazu gravitacije u raznim situacijama definitivno nije uobičajena. Dok je prikaz nove tehnologije usko povezan s aktualnom i misterioznom prijetnjom ljudskoj vrsti, kasnije imamo priliku vidjeti i kako je nastao novi pogon koji je skroz promijenio odnose moći između Zemlje i kolonizatora. Sve je to dodatno obogaćeno izvrsnom scenografijom i produkcijom.

Svojevrsni je pothvat i multilateralnost sukobljenih strana - Zemlje, Marsa, te (asteroidnog) Pojasa. The Expanse ne glorificira nijednu od sukobljenih strana i u tom smislu uspijeva zadržati političku vjerodostojnost. Sukobi koji su do sad bili na razini incidenata, s trećom sezonom mogli bi dobiti pravu vojnu dimenziju ako je suditi prema video najavi treće sezone.

Premda se ne zalazi u dubinu kao što to u animaciji čine Gundam (1979-), Legend of the Galactic Heroes (1988-1997) i Planetes (2003-2004) kao najbolji među najboljim po tom pitanju, The Expanse uspijeva tamo gdje je to bitno - u prikazu politike Zemlje, vojske Marsa, te društva Pojasa - što je više nego solidan zalogaj.

Wherever I goddamn like!

Svi su likovi jedinstveni, a od posebnog značaja je Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), UN-ova službenica, koja bez da ijednom obuče hlače uspijeva biti jedan od najsnažnijih ženskih likova viđenih na TV-u.

I ove godine, The Expanse će se boriti s HBO-ovim Westworldom (2016-) - dobitnikom SATURN nagrade za najbolju SF seriju u 2017. godini - čija druga sezona počinje 22. travnja. Kao rijetko kad u godini, vrijeme je za SF. Uživajmo.