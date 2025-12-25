Uoči premijere drugog dijela posljednje sezone, Stranger Things je oborio novi streaming rekord

Prvi dio pete sezone popularne znanstveno–fantastične horor serije Stranger Things oborio je streaming rekord – prema Netflixovim izvještajima, peta je sezona, nakon što je premijerno prikazana 26. studenog, ostvarila više od osam milijardi minuta gledanja tijekom produženog vikenda, čime je serija postigla povijesni rekord gledanosti na streaming platformama. Prethodni je rekord do sad držala četvrta sezona s nešto više od 7 milijardi minuta.

Peta sezona na Netflixu izlazi u tri dijela – sljedeće su tri epizode najavljene za Božić, a posljednja epizoda izlazi na Staru godinu. Ipak, budući da će američki gledatelji nove epizode moći gledati tek u ranijim večernjim satima, gledatelji u Hrvatskoj će se morati strpiti do ranih jutarnjih sati. Nakon što je prvi dio pete sezone na nekoliko minuta u cijelom svijetu srušio čitavu streaming platformu, teško je sumnjati da bi se slično moglo dogoditi i s preostalim epizodama, posebno budući da izlaze u vrijeme blagdana.

Prve četiri epizode postavile su solidne temelje za dramatičnu konačnu borbu s Vecnom (Jamie Campbell Bower), iako je narativni ritam donekle podijelio kritiku i publiku. Ipak, svi oni elementi koji Stranger Things čine prepoznatljivim su tu – glavni likovi i dalje imaju jedan cilj, scenografije su monumentalne i jezive, dijalozi su brzi, a radnju čini mnoštvo energičnih zapleta i akcijskih pohoda. Ukoliko to nije bilo dovoljno, posljednja je sekvenca četvrte epizode ipak otvorila prostor za potencijalno vrlo zanimljiv i uzbudljiv rasplet, a upravo je to nedostajalo uvodnim epizodama.

Likovi su sada razdvojeni na različite narativne linije, a u narednim bi se epizodama posljednji put trebali okupiti s istim ciljem. Također, čini se da će određeni dijelovi radnje konačno dobiti svoje smislene rasplete. Sudeći prema prve četiri epizode, Stranger Things i dalje ima dovoljno karizme i energije da gledateljima dostavi epski i emotivan završetak priče.