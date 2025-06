"Stranger Things": Objavljen prvi foršpan i datum izlaska posljednje sezone

Peta i posljednja sezona serije Stranger Things sve je bliže. Prošle su čak tri godine otkako je četvrta sezona, podijeljena u dva dijela, premijerno prikazana na Netflixu, a tijekom Tudum 2025 livestream događaja u subotu je konačno objavljeno da će peta sezona biti premijerno prikazana 26. studenog s epizodom pod nazivom "The Crawl".

Peta će sezona, doduše s malenim vremenskim razmakom, biti podijeljena na tri dijela – četiri epizode izlaze 26. studenog, tri epizode na Božić te finale na Staru godinu. Uz ovu je najavu objavljen i prvi foršpan, a prethodno su poznati i nazivi svih osam epizoda. Radnja pete sezone smještena je u jesen 1987. godine — četiri godine nakon što je Will Byers (Noah Schnapp) nestao u Upside Downu u prvoj sezoni, koja je premijerno prikazana prije gotovo desetljeća, 2016. godine. Nova sezona odvija se otprilike 18 mjeseci nakon događaja iz epizode “The Piggyback”.

Finalna epizoda četvrte sezone, koja je imala trajanje cjelovečernjeg filma, završila je nezapamćenom prirodnom katastrofom u Hawkinsu, a mediji su pritom lažno optužili Eddieja (Joseph Quinn) da je svojim ritualnim ubojstvima otvorio "prolaz između svjetova". Među novom glumačkom postavom su Linda Hamilton, Nell Fisher, Jake Connelly i Alex Breaux.

Kada su u prosincu objavili da je snimanje posljednje sezone završeno, kreatori serije braća Duffer su napisali: "Mnogi članovi naše glumačke postave pridružili su nam se kao djeca, s tek deset ili jedanaest godina. Ovo za njih nije bila samo serija — bila je to ključna priča njihova djetinjstva. I ekipa iza kamere — mnogi od njih s nama su od samog početka — zauzima posebno mjesto u našim srcima. Njihova predanost i strast bili su temelj cijelog ovog putovanja. Svi uključeni bili su odlučni ispričati ovu priču do kraja na zadovoljavajući način. Uložili su srce i dušu u sve to, i ne možemo biti ponosniji na ono što su postigli. Jedva čekamo da to podijelimo s vama."