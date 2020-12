TV preporuka: Alice in Borderland

Prvih deset minuta serije mogle bi nagnati na pomisao da se radi o uobičajenoj drami - priču otvara Arisu Ryohei koji je nezaposlen i dane provodi igrajući igre. Nakon kritike brata i oca, Arisu nonšalantno odlazi od kuće i nalazi se s prijateljima Karubeom i Chōtom. No prava napetost ubrzo slijedi nakon što shvate da su s ulica Tokija svi ljudi nestali. U paralelnom post-apokaliptičnom svijetu imaju dva izbora - biti smaknuti nakon što im takozvana viza istekne, ili dobiti produženje iste kroz svladavanje izazova koji testiraju timski rad, snalažljivost, izdržljivost i oportunizam.

Imenom "Arisu" se odaje počast knjizi Alice in Wonderland (Lewis Carroll, 1865), a samo je ime stvaran izgovor riječi "Alice" u japanskom jeziku. Autor izvornog materijala isto čini i s imenom glavne junakinje "Usagi" (jap. zec).

U režiji Satoa Shinsukea (Gantz, I Am a Hero, Inuyashiki, Kingdom), Alice in Borderland je adaptacija mange Imawa no Kuni no Arisu (Haro Aso, 2010-2016). Za željne dodatnog sadržaja solidan je izbor i animirana adaptacija (2014) izvornog materijala s tri 20-minutne epizode. U usporedbi sa zapadnim igrama smrti kao što je Hunger Games franšiza (2012-2015), situacija u kojoj se nađu likovi u seriji Alice in Borderland djeluje bezizlaznije, no nije okrutna kao Saw franšiza (2004-).

Prije Hunger Games franšize, tematiku borbe svih protiv svih je započeo japanski igrani film Battle Royale (2000), a najzastupljenija je bila u mangi iliti japanskom stripu, te animiranim adaptacijama koje su uslijedile kao što su Gantz (2004), Mirai Nikki (2011) i Btooom! (2012). Navedeni anime je bio dostupan na Netflixu, ali trenutno više nije.

Ako nakon kraja serije Alice in Borderland poželite još, na Netflixu možete pogledati i animirani film Gantz: O (2016). Drugdje, možete potražiti i anime Gantz (2004), te dva igrana filma Gantz (2010) i Gantz: Perfect Answer (2011), koje je isto režirao Sato Shinsuke (Alice in Borderland). Također, među japanskim originalima na Netflixu, preporuku zaslužuje i serija The Naked Director (2019) - polubiografska komedija o ambicioznom režiseru koji je nastojao revolucionizirati porno industriju u Japanu osamdesetih godina.

Zahvaljujući tome što je jedan od Netflixovih originala, produkcija serije Alice in Borderland je od scenografije do vizualnih efekata itekako na razini, a posebno impresivno je bilo vidjeti scene praznih ulica Tokija koje su snimljene na setu izvan Tokija.

Sudeći prema prvim reakcijama publike, fanovi sličnog sadržaja će se teško zaustaviti jednom kada krenu gledati seriju. Završetak prve sezone ostavlja prostora za nastavak, koji je izgledan zahvaljujući prisutnosti na Netflixovim top 10 listama u pedesetak od preko 190 zemalja, te prvoj poziciji u mnogim azijskim zemljama. Na zapadu (SAD i UK), Alice in Borderland još uvijek prolazi ispod radara, deset dana nakon premijere.