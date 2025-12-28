Kako je AI unaprijedio kirurgiju u Hrvatskoj ispričao nam je doc. dr. sc. Mladen Miškulin

Ne postoji područje ljudskog djelovanja koje umjetna inteligencija nije promijenila, a neke od najvećih benefita i iskoraka ta je tehnologija donijela u područje medicine. U današnjem Tech Radaru gost je doktor Mladen Miškulin, ortopedski kirurg iz Specijalne bolnice Arithera, koji spaja dugogodišnje iskustvo u liječenju sportaša i pacijenata svih dobi s najnovijim tehnologijama poput umjetne inteligencije i personaliziranih implantata u ortopediji. Tumači nam koliko mu AI pomaže u operativnim zahvatima - nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti "staju na noge" već sutradan...

Tech Radar gledajte na N1 TV i na portalu Bug.hr.