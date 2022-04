Algoritam koji ima svoje mišljenje o vašem licu

Kada se dvoje ljudi sretne, oni se odmah počnu međusobno procjenjivati, donoseći brze prosudbe o svemu, od starosti druge osobe do njihove inteligencije ili pouzdanosti, sve na temelju načina na koji izgledaju. Ti prvi dojmovi, iako često netočni, mogu biti iznimno moćni; oni oblikuju naše odnose i utječu na sve, od odluka o zapošljavanju do sudskih presuda.

Prvi dojmovi

Istraživači sa Stevensovog tehnološkog instituta u suradnji sa Sveučilištem Princeton i Sveučilištem u Chicagu, naučili su AI algoritam za modeliranje ovih prvih dojmova i točno predviđanje kako će ljudi biti percipirani na temelju fotografije njihova lica i o tome izvijestili u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Korelacijska matrica za 34 prosječne ocjene atributa za svako od 1000 lica

Istraživači su zamolili tisuće ljudi da daju svoje prve dojmove o više od 1000 kompjuterski generiranih fotografija lica, rangiranih prema raznim kriterijima, od inteligencije, preko religioznosti, do pouzdanosti. Odgovori su korišteni za trening neuronske mreže koja će na brzinu prosuđivati ljude na temelju fotografija njihovih lica.

Primjena u stvarnom svijetu

Nalazi algoritma uglavnom su bili u skladu s uobičajenim intuicijama ili kulturološkim pretpostavkama: ljudi koji se smiješe obično se smatraju vjerodostojnijima, dok se ljudi s naočalama obično smatraju inteligentnijima. U drugim slučajevima, malo je teže razumjeti zašto algoritam pripisuje određenu osobinu osobi.

Iako je izvorno razvijen kako bi psiholozima pomogao da generiraju slike lica za upotrebu u eksperimentima percepcije i društvene spoznaje, novi bi algoritam mogao naći primjenu u stvarnom svijetu.

On doduše ne daje ciljanu povratnu informaciju niti objašnjava zašto određena slika izaziva određenu prosudbu, ali nam pomaže da shvatimo kako nas drugi vide i rangiramo fotografije kojima se želimo predstaviti na određeni način.

Ljude koji se smiješe obično smatraju vjerodostojnijima, a one s naočalama - inteligentnijima

Strah od manipulacija

Dakako, ovaj se algoritam može koristiti za manipuliranje fotografijama. On bi mogao suptilno mijenjati stvarne slike kako bi manipulirao mišljenjem gledatelja i, na primjer, političare učiniti vjerodostojnijima ili sumnjivijima i više ili manje inteligentnima.

Kako bi zaštitio svoju tehnologiju, istraživači su je patentirali i sad pokreću startup za licenciranje algoritma isključivo za unaprijed odobrene etičke svrhe.